Aston Martin’in yeni bombası: DBS Superleggera

Aston Martin DBS Superleggera, markanın yol otomobili gamının zirvesinde yer alıyor

Kısa süre önce DB11 modelinin AMR versiyonunu tanıtan Aston Martin'in son bombası ise DBS Superleggera oldu. DBS isminin 60’lı yıllara uzanan bir geçmişi bulunuyor. Marka bu ismi son olarak 2007 ile 2012 yılları arasında kullanmıştı. Bu ismi taşıyan son otomobili Casino Royale ve Quantum of Solace adındaki James Bond serilerinde de izlemiştik. 2012 yılına kadar üretilen DBS’in yerini daha sonra ise Vanquish S almıştı. Aston Martin ikonik DBS ismini yeniden canlandırmaya karar verdiği gibi, model adının sonuna bir de, İtalyanca bir kelime olan ‘Süper Hafif’ anlamına gelen Superleggera ibaresini eklemiş.

Yeni model, marka tarihinin en hırçın tasarımlarından birini sunuyor. Aston Martin’in yol otomobilleri arasındaki en büyük ön ızgaraya sahip olan DBS Superleggera, adeta önüne çıkan her şeyi yutacakmış izlenimi yaratıyor ve çok vahşi bir ifadeyle bakıyor. Yumuşak kıvrımların keskin çizgilerle birleştiği çift renkli gövdesi, siyah ızgarası ve kaslı omuzlarıyla markanın yeni tasarım diline uygun bir görünüm sunan DBS Superleggera’nın Aeroblade adı verilen aerodinamik detayını daha önce DB11’de de görmüştük. F1’den ilham alınarak geliştirildiği açıklanan çift arka difüzör de dikkat çekici bir başka detay olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamanın maksimum hızda 180 kg’lik ek downforce üretilmesindeki etkisi oldukça büyük. Bu, seri üretim bir Aston Martin’de görülen en yüksek downforce anlamına geliyor.

Alüminyum şasiye sahip olan DBS Superleggera’nın kaputunun altındaki ünite çift turbo beslemeli 5.2 litrelik bir V12. 715 bg güç ve 1800-5000 d/d bandında 900 Nm maksimum tork üreten bu motor, yeni 8-ileri ZF şanzımanla kombine edilmiş. Motor torku, arka aksın üzerine konumlandırılmış şanzımana karbon fiber şaft ile aktarılıyor. Superleggera’nın etkileyici bir sese sahip olması için de çok çalışıldığı açıklanıyor. Öyle ki; Aston Martin, DBS Superleggera için V12 motorun egzoz sistemini de güncellemiş. Üç farklı sürüş modu sunan otomobilin özellikle Sport ve Sport+ modlarında devreye giren egzoz valfleri sayesinde etkileyici sesler çıkardığı ifade edilmekte. Mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyele ve dinamik tork vektörleme özelliğine sahip olan otomobilin frenlerinde ise karbon seramik diskler tercih edilmiş. Teknik anlamda Aston Martin’in yol otomobilleri içerisinde zirveye oturan DBS Superleggera’nın performans verileri de dikkat çekici. 0-100 km/s deparını 3.4 saniyede tamamlayan ve160 km/s hıza çıkmak için sadece 6.4 saniyeye ihtiyaç duyan otomobil, 900 Nm’lik maksimum torku sayesinde ara hızlanmalarda da göz yaşartıcı bir performans sergiliyor. DBS Superleggera’nın dördüncü viteste 80-120 km/s hızlanması sadece 2 saniye sürüyor. Otomobilin maksimum hızı ise saatte 340 km olarak açıklanmakta.