Aston Martin de modaya uydu

Aston Martin, 106 yıllık tarihindeki ilk SUV modeli olan DBX'in üzerindeki örtüyü kaldırdı

Aston Martin, diğer premium spor otomobil üreticilerinin izinden giderek ilk SUV modeli DBX'i tanıttı. Bir süredir internet ortamında dolaşan kamuflajlı fotoğraflarıyla gördüğümüz DBX, Aston Martin çizgilerini yüksek bir gövdeyle sunuyor. Spor otomobil ruhuna sahip bir SUV olarak lanse edilen DBX'in kısa sürede markanın en çok satan modeli olacağına şüphe yok.

Tasarımında markanın GT otomobillerinden izler taşıyan DBX, ilk bakışta bazı görüş ayrılıkları yarattı. Doğrusu biz de markanın coupe modellerindeki zarif çizgileri, bir SUV'nin üzerinde görmekten dolayı pek mutlu değiliz.

Aston Martin'in St. Athan'daki tesislerinde hayata geçirilen DBX, 2245 kg ağırlığında dev bir otomobil. Aracın dışı gibi kabininde de Aston Martin detayları bulunuyor. Lüks bir ambiyans sunan kabindeki tamamen deri işlemeli koltuklar ve pek çok detay, Alcantara ile de satın alınabiliyor. DBX'in kabini metal, cam ve ahşabı kombine ediyor. DBX'in ön konsolunda 10.25 inçlik bilgi eğlence sistemi mevcut. Ekrana 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli eşlik ediyor. Aston Martin'in İlk tam boyutlu beş koltuk modeli olan DBX 623 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Hacim, DBX’in koltukları dik konumdayken 832 litreye ulaşıyor.

Konu bir Aston Martin olduğunda, uzun motor kaputunun altındaki makine de büyük bir önem kazanıyor. DB11 ve Vantage’da bulunan 4.0 litrelik çift turbolu V8 motoru kullanan Aston Martin DBX, bazı revizyonların ardından 550 bg güç ve 700 Nm tork değerlerine ulaşmış. Aktif egzoz sistemi ve silindir kapatma özelliği de sunan DBX'in etkileyici bir sese sahip olduğu söyleniyor. Aston Martin DBX, gücünü yola 9-ileri otomatik şanzıman ile aktarıyor. Dört tekerden çekiş sistemiyle donatılan ve havalı süspansiyon sistemine sahip olan araç, aktif diferansiyel kontrolü ve elektrikli limitli kaydırmalı arka diferansiyel sunuyor.

DBX, 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız ise 291 km/s olarak verilmekte. Aston Martin’in spor otomobillerinde de kullanıldığı alüminyum gövdeye sahip olan DBX, standart olarak 48V’lik sisteme sahip adaptif havalı süspansiyonlar ve elektrik kontrollü adaptif amortisörlerle birlikte geliyor. Aston Martin DBX’in yüksekliği, farklı zemin koşullarına ve sürüş modlarına göre 145 mm arttırılıp 50 mm azaltılabiliyor.