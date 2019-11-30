Amerikan spor model ilk defa katlanır metal tavanla geliyor

Chevrolet, 2019'daki ikinci Corvette lansmanını Florida'da gerçekleştirdi. Ortadan motor rüyasını gerçeğe dönüştüren C8'i temmuz ayında görücüye çıkaran Chevy, bu sefer de Stingray adıyla anılan modelin üstü açık versiyonunun örtülerini kaldırdı

Chevrolet ailesinin en sportif modellerinden birisi olan Corvette efsanesi bildiğiniz üzere C8 kodu ile varlığını sürdürüyor. Daha önce Stingray modeliyle gelen araç şimdi de üstü açılan yeni Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible versiyonuyla gün yüzüne çıktı.

2020 Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible, standart versiyonuna göre büyük farklar içermiyor. Aracın en temel farkı tavanının açılması ve iç mekanda sürücü tarafındaki kapı iç kısmına cam açma tuşlarının altına yerleştirilmiş olan tavan açma düğmesi oluyor. Tavan demişken Amerikalı firma Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible modelinde Hard Top tavan kullanmış. Cabriolet bir aracın en havalı kısmı olan bu alanın hareketli açılma özelliği olmazsa olmazdır. C8 Stingray Convertible modeli 48 km/s hıza kadar hareketli şekildeyken 16 saniye içerisinde tavanını açabiliyor. Öte yandan donanımsal olarak ise standart modelden herhangi farkı bulunmuyor.

Yeni Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible teknik kısmına dair de birkaç bilgi aktarıldı. Bu araçta LT2 adlı 6.2 litrelik V8 atmosferik benzinli bulunuyor. 495 beygir 637 nm tork güç sunan bu ünitenin performans verileri henüz açıklanmadığı için fazla detaya giremiyorum. Son olarak bu araçta sekiz ileri çift kavramalı şanzımanın yer aldığını belirtiyorum.