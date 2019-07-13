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Alfa Romeo Tonale'ye tasarım ödülü

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Auto&Design dergisi tarafından verilen “Otomobil Tasarım Ödülü”nün bu yılki sahibi Alfa Romeo Tonale oldu

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Alfa Romeo Tonale'ye tasarım ödülü
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Alfa Romeo’nun ilk kez geçtiğimiz Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı konsept otomobili Tonale'nin çarpıcı tasarımı bir ödülle tescillendi. Markanın konsept olarak tanıtılan ilk plug-in hybrid otomobili ve ilk kompakt SUV modeli olan Tonale, Auto&Design dergisi tarafından verilen “Otomobil Tasarım Ödülü”nün sahibi oldu. 1984 yılından bu yana verilen ödülü Tonale konseptinin kazanmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Fiat Chrysler Automobiles EMEA Tasarım Başkanı Klaus Busse, her Alfa Romeo modelinde olduğu gibi, tarihi miras, hız ve güzelliğin mükemmel birleşiminden ilham alan Tonale’nin tasarımına verilen bu ödülü almaktan ötürü onur duyduklarını dile getirdi. 

Tonale konsepti, markanın mirasının ve yeni beklentilerin mükemmel uyumunu yansıtıyor. Ön tasarıma göre daha yalın ve yumuşak olan Tonale’nin arka tasarımını, cam tavanın devamını oluşturan ve alt noktaya doğru derinleşen bombeli arka cam domine ediyor. Arka aydınlatma birimleri, sadece bir stop lambası olmakla kalmayıp grafik bir işaret ve markaya özgü bir imza niteliğini taşıyor. Alfa Romeo’nun köklü yarış geçmişinden ilham alınan Tonale’nin iç tasarımının ise güçlü ve dinamik çizgilerle tutku ve üstün sürüş keyfi hislerini güçlendirdiği açıklanıyor. Sürücüyü saracak şekilde tasarlanan Tonale’nin kokpiti, sıcak ve yumuşak bir malzeme olan Alcantara ile soğuk ve sert olan alüminyumun oluşturduğu zıtlık ile güçlü duygular uyandırıyor. Yarı saydam paneller ve alttan aydınlatmalı vites konsolu özgün bir görünüm sergiliyor. 

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