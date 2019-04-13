Alfa Romeo'nun elektrikli SUV’u Tonale

Cenevre’de tanıtılan Tonale konsepti, Alfa’nın ilk plug-in hybrid modeli olarak yollara çıkacak

Alfa Romeo, bir süredir konuşulan yeni SUV konseptini plug-in hybrid teknolojisiyle Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Orta segment bir SUV olarak lanse edilen Tonale, kompakt boyutlara ve sportif bir tasarıma sahip. Alfa Romeo’nun manifestosuna uyguna olarak, her detayın sürücünün ihtiyaçlarına göre tasarlandığı konseptte, ergonomi, yüksek kaliteli malzemeler ve hepsinden önemlisi maksimum sürüş keyfi hedeflendiği açıklanıyor. Konsept otomobil ismini, Alpler'in Stelvio Geçidi ile bağlantılı olan görkemli zirveleri ile ünlü Tonale Geçidi’nden alıyor.

Tonale, Alfa Romeo’nun zengin tarihi ile eş anlamlı birçok tasarım unsuruna sahip. 1960'ların ikonik modeli 33 Stradale'deki jantlara atıfta bulunan dairesel tasarımı ile dinamizmi yansıtan 21 inç jantlar bu unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Tonale’de, konseptin özgün jant tasarımına uygun, Pirelli tarafından özel olarak geliştirilen lastikler kullanılıyor. Alfa Romeo Tonale’nin ön tasarımında markanın imzası olan üçgen ızgarayı tamamlayacak şekilde Brera ve SZ modellerinden esinlenerek yerleştirilen 3+3 far tasarımı dikkat çekiyor. Tasarımında Disco Volante Spider ve Duetto'dan da ilham alan cesur çizgilere sahip Tonale'nin el işçiliğiyle değerli malzemeler kullanılarak hazırlanan kabininde ise sürücü odaklı tasarım bulunuyor.

Tamamen dijital 12,3 inçlik gösterge tablosu ve 10,25 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranıyla donatılan Tonale konsept, "Alfista" ve "Paddock" özellikleriyle de benzersiz bir bağlanabilirlik fonksiyonu vaat ediyor. Tonale konseptte yer verilen yenilikçi “Alfista” özelliği, Alfa Romeo kulüpleri ve toplantıları gibi topluluk etkinliklerini kapsayan bir ara yüz ile çok özel bir Alfa Romeo deneyimi sunmayı planlıyor. Bu özellik ile aynı zamanda sürücünün Alfa Romeo'ya dair güncel bilgi ve etkinlikler hakkındaki haberlere erişmesi hedefleniyor. “Paddock”fonksiyonu ise en yeni iç ve dış aksesuarlara tek bir dokunuşla ulaşılmasına ve satın alınmasına imkân tanıyor.

Tonale, markanın özünden taviz vermeden elektrifikasyonu sportif sürüş dinamikleri ve Alfa Romeo stili ile buluşturmaya hazırlanıyor. Otomobilin elektrikli motoru arka bölümde yer alıyor. MiTo, 4C, Giulia ve Stelvio'da kullanılan sürüş modu DNA'nın en güncel versiyonuna sahip olan Tonale’de bu modele özgü fonksiyonlar yer alıyor. Tonale’deki "Dinamik" sürüş modu, her iki motordan maksimum güç elde edilmesini sağlayarak sürüş keyfini garanti ederken, dokunmatik bilgi-eğlence ekranında gaz, fren, direksiyon tepkilerini geliştiren E-mozione butonuna da yer veriyor. “Natural”, yani “Doğal" mod, en iyi performans optimizasyonunu otomobilin hem elektrikli hem de içten yanmalı motorları arasındaki dengeyi otomatik olarak sağlayarak yakalıyor. Böylece sürüş keyfinden ödün vermeden enerji ve yakıt tasarrufu sağlayan verimli bir kullanım vaad ediyor. “Advanced E”, yani "Gelişmiş Verimlilik" modu ise otomobil tamamen elektrikli sürüş seçeneğinde kullanılırken maksimum performans sağlanmak amacıyla öne çıkıyor.