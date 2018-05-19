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Acura NSX Type R, 2019’da gelebilir

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İkinci nesil NSX’in ateşli bir Type R versiyonuna kavuşacağı söylentisi 2016 yılının Şubat ayından beri internette dolaşıyor. Acura ABD başkanı Jon Ikeda, bu yılın başlarında NSX’in heyecanlı bir modelinin gelebileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Acura NSX Type R, 2019’da gelebilir
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Motoring’e konuşan Ikeda, “Ben bir otomobil adamıyım, bu yüzden her zaman hızlı performans araçları derim. Evet bunu seviyoruz ve bununla ilgili konuşacağız. Her şey olabilir.” ifadelerini kullanmıştı.

Japonya’dan gelen yeni bir habere göre, otomobilin ateşli versiyonununa yeşil ışık yakıldı. 2019’un başlarında tanıtılacağını öne sürülen aracın, 2020’de de satışa çıkacağı ifade edildi. Standart NSX 573 beygir güç üretirken, yeni modelin 641 bg ile geleceği iddia edildi.

3.5 litrelik V6 motorun, arkadan sürüşlü NSX GT3 yarış aracındaki üniteden bazı parçalar alacağı da belirtildi. Tıpkı yarışçı kardeşi gibi, çok beklenen NSX Type R’ın da karbon fiber ağırlıklı agresif bir gövde ile geleceği tahmin ediliyor.

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