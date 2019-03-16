965 Beygirlik Puritalia Berlinetta nefesleri kesiyor

İtalyanlar bu sene Cenevre’ye damgasını vurdu. Ferrari, Lamborghini derken sektöre yeni giriş yapan Puritaliaotomobil firması arkadan itişli hibrit süper spor otomobili ile karşımıza çıktı. 965 beygirlik Puritalia Berlinetta, Alfa Romeo 4C modelini andıran kimliği, güçlü motoru ve üstün özellikleri ile gelin yakından tanıyalım.

Puritalia Berlinetta, karbon-alüminyum hibrit şasi ve karbon fiber iç yapı ile dikkat çekiyor. 50/50 ağırlık dağılımına sahip olan otomobilin kalbinde 5.0 litre V8 32 valflik süper şarj beslemeli motor ve 5.2 kwh batarya kapasiteli 700 voltluk lityum pilli elektrikli ünite bulunuyor. İçten yanmalı kısımda 750 beygir 878 nm tork güç bulunurken elektrikli alan ise 215 beygir 370 nm tork güç sunuyor. Toplamda ise 965 beygir 1248 nm torkluk ciddi güç öne çıkıyor. AP Racing tarafından yapılmış debriyaj setinin bulunduğu 7 ileri AMT çift kavramalı şanzımanın sunulduğunu da dipnot olarak düşeyim.

Puritalia Berlinetta 965 beygirlik güçle;

0-100 km/s hızlanmasını 2.7 saniyede,

0-200 km/s hızlanmasını 7.2 saniyede,

0-400 metre hızlanmasını ise 9.5 saniyede tamamlayıp 335 km/s son hıza ulaşıyor.

Aracın dizginlenmesi için önde 6 pistonlu 380 mm / 32 çapında, arkada ise 4 pistonlu 380 mm / 28 çapında Brembo fren sistemi bulunuyor. Bu sayede 100 km/s hızla giderken aracın tamamen durması 31 metrede gerçekleşiyor.

Önde 19, arkada ise 20 inçlik jantları bulunan Puritalia Berlinetta için yine önde 285/30 R19, arkada ise 335/25 R20 ebatlı runflat Michelin Pilot Super Sport lastikler bulunuyor. Diğer özellikleri arasında ise elektronik kilitli diferansiyel ve elektronik olarak kontrol edilebilen coilover süspansiyon sistemi özellikleri bulunuyor. ABS, EBD, çekiş kontrol sistemlerine ek olarak kalkış özelliği olarak bilinen Launch Control, elektrikli park freni, elektrikli direksiyon, DDC adlı dinamik sönümleme sistemi gibi elektronik kontrol özellikleri Puritalia Berlinetta modelinde bulunuyor.

Teknik verilere geçmeden önce birkaç bilgi daha aktarayım. Puritalia Berlinetta 150 adetle sınırlı üretim sunulacak. Fiyatı ise 553.350 euro.

Puritalia Berlinetta Teknik Özellikleri

Motor: 5.0 litre V8 750 beygir 878 nm tork süper şarj beslemeli motor + 215 beygir 370 nm tork elektrikli ünite ile toplamda 965 beygir 1248 nm tork

Şanzıman: 7 ileri AMT çift kavramalı şanzıman

Performans: 0-100 km/s: 2.7 saniye – Maksimum hız: 335 km/s

Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4500 mm / 1281 mm / 1982 mm

Yakıt Tankı: 55 litre

Boş Ağırlık: 1410 kg