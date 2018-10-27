60’ların ruhu geleceğin teknolojisiyle birleşti

Peugeot'nun, elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip modeli e-Legend Concept otomobili ilk kez Paris Otomobil Fuarı'nda yakından görülebilecek

e-Legend eski 504 coupe’den ilham alan tasarımıyla geçmişe göndermede bulunuyor.

Yeni konsept otomobili değerlendiren Peugeot CEO'su Jean-Philippe Imparato; "Peugeot e-Legend Concept sadece bir teknolojik manifesto niteliğini taşımıyor. Bu konsept otomobil aynı zamanda geleceğe odaklanmış ilerici ve yenilikçi bir marka olan Peugeot'nun vizyonunu gözler önüne seriyor. Peugeot için otonom ve elektrik çok önemli değerler. Sıkıcı bir tasarım asla DNA'mızın bir parçası olmayacak" dedi.

Tasarımıyla dikkat çeken otomobil gücünü elektrik motorundan alıyor. 462 beygir güç, 800 Nm tork üretebilen dört tekerlekten çekişli e-Legend, 100 km/s hıza 4 saniyeden kısa sürede ulaştıktan sonra en fazla 220 km/s hıza çıkabiliyor.

e-Legend'ın menzili tam dolu batarya ile 600 kilometre olarak belirtiliyor. 25 dakikalık hızlı şarjla da 500 kilometrelik menzil sağlıyor.

Araçta ikisi otonom sürüç modu olmak üzere 4 sürüş modu bulunuyor.

Otomobilin iç kısmında en büyüğü 49 inç olmak üzere tam 16 adet ekran kullanılmış.