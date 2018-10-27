banner107
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
11 0
Karadağ’da Kasım fırtınası
Karadağ’da Kasım fırtınası
81 0
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
31 0
Yaz saati uygulaması sona eriyor
Yaz saati uygulaması sona eriyor
119 0
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
55 0
Karşıyaka lider, Akova takipte
Karşıyaka lider, Akova takipte
650 0
Yenicami oynamadan da lider
Yenicami oynamadan da lider
188 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
27 0
banner82
banner147

60’ların ruhu geleceğin teknolojisiyle birleşti

banner27

Peugeot'nun, elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip modeli e-Legend Concept otomobili ilk kez Paris Otomobil Fuarı'nda yakından görülebilecek

60’ların ruhu geleceğin teknolojisiyle birleşti
banner192

 e-Legend eski 504 coupe’den ilham alan tasarımıyla geçmişe göndermede bulunuyor.

Yeni konsept otomobili değerlendiren Peugeot CEO'su Jean-Philippe Imparato; "Peugeot e-Legend Concept sadece bir teknolojik manifesto niteliğini taşımıyor. Bu konsept otomobil aynı zamanda geleceğe odaklanmış ilerici ve yenilikçi bir marka olan Peugeot'nun vizyonunu gözler önüne seriyor. Peugeot için otonom ve elektrik çok önemli değerler. Sıkıcı bir tasarım asla DNA'mızın bir parçası olmayacak" dedi.

Tasarımıyla dikkat çeken otomobil gücünü elektrik motorundan alıyor. 462 beygir güç, 800 Nm tork üretebilen dört tekerlekten çekişli e-Legend, 100 km/s hıza 4 saniyeden kısa sürede ulaştıktan sonra en fazla 220 km/s hıza çıkabiliyor.

e-Legend'ın menzili tam dolu batarya ile 600 kilometre olarak belirtiliyor. 25 dakikalık hızlı şarjla da 500 kilometrelik menzil sağlıyor.

Araçta ikisi otonom sürüç modu olmak üzere 4 sürüş modu bulunuyor.

Otomobilin iç kısmında en büyüğü 49 inç olmak üzere tam 16 adet ekran kullanılmış.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.