6. nesil Maserati karşımızda

Lüks sedan sınıfın en sportif modelleri arasında yer alan Quattroporte makyajlandı. 55 yıldır yollarda olan ve altıncı nesliyle varlığını sürdüren bu araç karşımıza makyajlı 2019 Maserati Quattroporte olarak çıktı

Maserati Quattroporte, tarihte iz bırakmış bir otomobil. Yarım asrı devirmiş bu lüks otomobilin yollara çıkışı AM107 kodlu kasası ile 1963 yılında gerçeklemişti. Yıllar içerisinde kabuk değişe değişe altıncı nesle kavuştu. M156 kodlu güncel versiyon 2013 yılında yollara çıktı. Şimdi ise makyajlı yüzüyle tanıtıldı.

Makyajlı 2019 Maserati Quattroporte üzerindeki değişimlere baktığımızda dışta ön tampon ve farlar dikkat çekerken yaşam alanında ise daha fazla sürüş destek sistemlerinin eklenmesiyle direksiyon simidi üzerinde tuşlar zenginleşmiş, vites topuzunda ki güncelleme öne çıkıyor. Bunların dışında da yenilik görünmüyor. 0.28 sürtünme katsayısına sahip olan yeni Quattroporte’nin birde donanımlarına bakalım.

2019 Maserati Quattroporte Donanımları

Aracın özelliklerine baktığımızda 19 ila 21 inç arasında jant modelleri, 8.4 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, arkada koltuk başlıklarında 10.2 inçlik ekran, dört bölgeli otomatik klima, çift katmanlı akustik camlar, 10 hoparlörlü 900 watt ses çıkış gücüne sahip standart ses sistemi, 15 hoparlörlü 1280 watt güce sahip Bowers & Wilkins premium ses sistemi gibi öne çıkan donanımlar bulunuyor.

Ayrıca sürüş destek sistemleri arasında 30-210 km/s hız aralığında çalışan adaptif hız sabitleyici, 60-180 km/s arasında çalışan şeritte kalma yardımcı asistanı, trafik işaretlerini algılama ve uyarma özelliği, ileri çarpışma uyarı ve önleme sistemi, 360 çevresel görüş asistanı özellikleri yer alıyor

Makyajlı Maserati Quattroporte Teknik Özellikleri

Yeni Quattroporte’nin dört farklı motor versiyonu ile geliyor. Alt başlıklarla devam edelim.

Maserati Quattroporte versiyonu 3.0 litre Twin Turbo V6 benzinli motoruyla 350 ps 500 nm tork tork güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanması 5.5 saniye’de tamamlarken 270 km/s son hıza ulaşıyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi ise 11.2 litre.

Maserati Quattroporte S ve S Q4 versiyonunda 3.0 litre Twin Turbo V6 benzinli ünite bulunuyor. 430 ps 580 nm tork güç üreten bu modelde S Q4 versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniye de tamamlayıp 288 km/s son hıza ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 11.9 litre.

En güçlü versiyon Maserati Quattroporte GTS için 3.8 litre Twin Turbo V8 benzinli motor bulunuyor ve 530 ps 710 nm tork güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniye de tamamlayan en güçlü versiyonu 310 km/s son hıza ulaşıyor.

Son olarak Maserati Quattroporte Dizel ise 3.0 litre turbo V6 üniteye sahip olup 275 ps 600 nm tork tork güç üretiyor. Dizel Quattroporte ise 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniye de tamamlayıp 252 km/s son hıza ulaşıyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi ise 7.3 litre olarak açıklandı.

Tüm modellerinde 8 ileri ZF otomatik şanzıman bulunan 2019 Maserati Quattroporte‘nin standart versiyonu, S ve dizel versiyonunda önde 345x28mm, arkada ise 330×22; Quattroporte S Q4 modelinde önde 360×22 mm, arkada 345×28 mm ve GTS versiyonunda ise 380×34 mm 6 pistonlu fren diskleri sunuluyor.