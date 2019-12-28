302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı

2020 Toyota RAV4 Prime ile rakiplerinden geri kalmayan Toyota, SUV segmentine yeni bir tarz getiren özelliklere sahip bir araç olarak öne çıkıyor. 302 beygir güce sahip motoruyla ayrıntılara takılmanıza imkân vermeyecek bir performans sunan RAV4 Prime, beklentilerinize fazlasıyla hitap edecek

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40 km’yi mesafeyi tek şarjla alan RAV4 Prime, bu rakamla piyasadaki birçok rakibinden çok daha ileri seviyede görünüyor. 3.1 litre yakıt tüketim değeri sunan RAV4 Prime, iyi bir performans alabilmeniz için birçok nedene sahip.

Yakıt tasarrufu konusunda da tatminkar beklentileri olanları yanıltmayacak araç, bugüne kadar üretilen en hızlı ve güçlü RAV4 olarak nitelendiriliyor.

Geçen sene yüzde 70’in üzerinde bir artışla başarılı bir satış grafiği yakalayan RAV4 Hybrid modelleri arasında da, yakıt tasarrufu, güç ve hız bakımından da zirvede yer alıyor.

Yeni nesil Lityum-İyon pil teknolojisine sahip araç, 83 beygir gücünde elektrikli motoru bulunuyor. Toplama ise 302 beygir güç sunan otomobil, 0’dan 60 mile yani 96 kilometre hıza 5.8 saniyede ulaşması 2020 Toyota RAV4 Prime modelinin kendi sınıfında yer alan hibrit araçlara karşın ne kadar hızlı olduğunu ortaya koyuyor.

Tatminkar bir tasarıma sahip olan araç, sergilediği sportif duruş ile görüldüğü her yerde dikkatleri rahatlıkla üzerine rahatlıkla toplayabilir. Sportif XSE ve SE sınıflarını sunan RAV4 Prime, işlenmiş alaşımlı jantlar ve detaylara odaklanmayı sevenler için gösterişli bir ön ızgara tasarımına sahiptir.

8 kademeli elektrikli bel ayarlı sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar ve daha rahat arka yolcu koltuklarıyla konforu sunarken, güvenlik teknolojileri de daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Sürücü yardımcı asistanları da, 2020 Toyota RAV4 Prime özellikleri arasında oldukça dikkat çekiyor.