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2020 yeni Range Rover Sport HST çok daha güçlü

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Land Rover ailesine yepyeni bir model eklendi. Yeni Range Rover Sport HST, serinin en güçlü versiyonlarından birisi olarak lanse edildi. Şuan RR Sport ailesinde bu modelden daha iyi performans sunan 5.0 litrelik 525 ps ve yine aynı hacimdeki 575 ps güç sunan SVR seçeneği bulunuyor.

2020 yeni Range Rover Sport HST çok daha güçlü
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Range Rover Sport HST kalbinde yer alan üç litrelik turbo benzinli motor 400 ps güç sunuyor. Start-Stop sistemi üzerine kurulu elektrikli ünite sayesinde yakıt ekonomisi ve emisyon salınımının düşmesi konusunda başarılı dönüşler sağlanması hedeflenmiş. Rejeneratif frenleme sayesinde toplanan enerjiyi depolayıp gerekli olduğu zaman kullanan Range Rover Sport HST, 3.3 ton ağırlıkta olmasına karşın 6.2 saniye de 0’dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor.

5 farklı kaporta rengi, iki farklı jant seçeneğine sahip olan aracın fren kaliperleri kırmızı olarak sunuluyor. Yaşam alanında ise elektrikli olarak ayarlanabilen 16 yollu sürücü koltuğu, krom vites topuzu, HST logo detayları, kırmızı-siyah kombinli deri koltuklar, alcantara direksiyon simidi gibi detaylar öne çıkıyor. Ayrıca sürüş destek sistemleri arasında acil frenleme özelliği, adaptif hız sabitleme, şerit takip ve uyarı asistanı gibi özelliklerde yer alıyor.

2020 yeni Range Rover Sport HST fiyatı da açıklandı. Araç, ana vatanında 81.250 sterlinden başlayan fiyatla listelendi.

Range Rover Sport HST Teknik Özellikleri
Motor: 3.0 litre 400 ps 394 beygir 550 nm tork (turbo benzinli)
Şanzıman: 8 ileri otomatik
Performans: 0-100 km/s: 6.2 saniye – Maksimum hız: 225 km/s
Yakıt Tüketimi: Ortalama / Co2: 9.3 / 213 g/km
Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4879 mm / 1802.5 mm / 2073 mm
Bagaj Hacmi: 780 litre
Boş Ağırlık: 2330 kg

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