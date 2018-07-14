2020 yeni kasa BMW M3 G80 görüntülendi

BMW’nin yeni jenerasyon 3 serisi üzerindeki çalışmaları devam ederken kameralara G80 yeni kasa BMW M3yansıdı. 6. jenerasyon olarak yollara çıkacak olan MK6 BMW M3’ün, ciddi değişimlerle gelmesi bekleniyor

BMW M3‘ün tarih sahnesine çıkışı halk tabiriyle çakal kasa olarak adlandırılan E30 kodlu coupe versiyonuyla oldu. 1985 yılında üretimine başlanan araçta 2.3 litre ve 2.5 litrelik dört silindirli atmosferik benzinli motor ve 5 ileri şanzıman kullanıldı. Ayrıca E30 M3’ün birde cabrio versiyonu üretildi. Ayrıca çoğu kişi bilmez ama E30 M3 modelinin 1986 yılında birde pick up prototipi üretildi. Fakat kullanıcıya sunulmadı. Devam edelim. Yıl 1992 olunca söz sırası E36 kasa M3’e geldi. Bu versiyonda ilk kez 4 kapılı sedan modeli üretildi. Ülkemizde hali hazırda güzel örnekleri de mevcuttur. Ayrıca turuncu renkli e36 coupe m3’te sadece ülkemizde yer almaktadır. Neyse, yine konuyu çok açmayalım. E36 M3 ile 6 ileri SMG şanzımanda kullanılmaya başlandı ve artık kullanılan motorların hepsi üç litrelikti. Bunların birisi 3.0 litre iken diğer ikisi 3.2 litreydi. Vee sene 2000. Milenyuma E46 M3 ile giren Bavyeralı, yine coupe ve cabrio’dan yola devam etme kararı aldı. Tasarım olarak bana göre gelmiş geçmiş en güzel M3 modelini üretti. 3.2 litrelik düz altı silindirli 342 ps üreten güç, zamanının en canlı makinalarından biriydi. Bu motora 6 ileri SMG-2 şanzıman eşlik etti. BMW’nin E46 kasa ile akıllarda bıraktığı iki özel versiyon oldu. Birisi M3 CSL, diğeri de M3 GTR. İkisi de çok ama çok özel araçlardı. 2007 yılında bu kasa yerini E90, 92 ve 93 kasalarına bıraktı. Sırasıyla sedan, coupe ve cabrio üçlüsü geri döndü. Fakat öyle böyle bir dönüş değil. Bu araç, M3 serisinin son mohikanı. Yani son atmosferik modeli. 4.0 litre ve 4.4 litre V8 olmak üzere iki farklı motor kullanıldı. Bu aracı anlatmak için ayrı başlık açmak lazım. O yüzden F80 M3’e geçelim. 2014 yılında üretilen ve sadece sedan olarak karşımıza çıkan son nesil BMW M3, üç litrelik turbo benzinli motora geçiş yaptı. Artık daha güçlü ve hızlıydı. Fakat akıllar hep E92’de kaldı. Çünkü coupe M3’e veda edildi. Onun yerini M4 coupe aldı. Mevcut M3 yüzünü eskitmeye başlamışken ve 2018 yılına girmeye de çok az bir zaman kalmışken casus kameralara 2020 Yeni Kasa BMW M3 G80 yansıdı.

Kameralara prototip modelinin kamuflajlı hali yansıyan 2020 Yeni Kasa BMW M3, M3 tarihinin en önemli değişimlerini arkasında getirmesi bekleniyor. Bunların başında sizlerinde tahmin edeceği üzere AWD yani akıllı dört tekerden çekiş sisteminin dahil edilmesi olacak. Tabi bu bir beklenti ama yeni nesil f90 m5‘in arkadan itişli olarak gelmesi ister istemez yeni nesil m3 içinde aynı beklentileri doğuruyor. Çekiş sistemini bir kenara bırakıp asıl merak edilen konuya yani motora geçelim. Yeni M3 için kullanılacak olan motor için konuşmak için maalesef çok erken zamandayız. 3.0 litrelik çift turbo beslemeli benzinli motor geliştirilerek kullanılmaya devam edilebilir. Fakat bu sefer 500 PS’e yakın güçle karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Çünkü rakipleri artık çok güçlü noktaya geldi.

Son olarak aracın ne zaman çıkacağı konusuna gelelim. Sevgili takipçilerim, BMW M3, tarihinden yukarıda azcık bahsetmiştim. Bu araç E30 kasadan itibaren 6 yada 7 yılda bir yenilenerek kullanıcıya sunuldu. Son olarak E90 M3, altı yıl süren üretimin ardından F80 kasaya yerini bırakmıştı. G80 BMW M3 modelinin de 2019 sonu 2020 yılının başlarında tanıtılıp satışa sunulması bekleniyor. Fakat lansman tarihi henüz belli değil. 3 serisinin tanıtılmasının ardından M ailesindeki yeni üyenin de geleceği konusunda bilgiler netleşeceğini belirtip yazımı burada sonlandırıyorum. Gelişmeleri sürekli takipteyim. Yeni bilgiler oldukça aktarmaya devam edeceğim. Haberdar olmak için bizi facebook sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.