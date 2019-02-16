2020 Yeni BMW X3 M Competition özellikleri ile tanıtıldı

BMW M dünyasına çok güçlü bir araç daha katıldı. 510 ps güce sahip yeni BMW X3 M Competition, bir SUV’den çok daha fazlasını bekleyenler için üretildi

BMW’nin M performans bölümü 2020 model X3 M ve X4 M modellerini görücüye çıkardı. BMW X3 M daha güçlü versiyonları olarak karşımıza çıkıyor. BMW X3 ve BMW X4 arasındaki temel fark, X4 modelinin coupe gibi görünüyor oluşu.

Her iki modelde de 473 beygir güç ve 600 Nm tork üreten 3 litre hacimli ikiz motor yer alıyor. BMW, bu motoru yetersiz bulan kullanıcılar için 503 beygirlik motor seçeceğini de ilerleyen günlerde kullanıma sunacak. BMW’ye göre, X3 M ve X4 M, saatte 100 kilometre hıza sadece 4 saniyede ulaşıyor. BMW X3 M ve X4 M’in saatte ulaşabileceği maksimum hız ise 250 kilometre. M Driver’s Package adlı M Sürücü Paket tercih edildiğinde otomobillerin ise saatte 280 kilometreye kadar çıkabiliyor. En hızlı X3 M ve X4 M modellerinden birine sahip olmayı düşünüyorsanız bunun için Competition paketini satın almanız gerekiyor. Bu modelin saatte ulaştığı maksimum hız değeri ise 285 kilometre. 8 ileri M Steptronic otomatik şanzıman sistemiyle birlikte gelen yeni modellerin şanzımanında manuel modun da yer aldığını belirtmekte yarar var.

4 tekerden çekiş sisteminin de bulunduğu X3 M ve X4 M’de sürücü, ön/arka güç dağılımını da isteğine göre ayarlayabiliyor. Şasilerinin de tekrardan elden geçirildiği modellerde geliştirilmiş süspansiyon sistemi de kullanılıyor. Modellerin ön tarafında 40 cm, arka tarafında ise 37 cm çaplı büyük frenler mevcut.

2020 Yeni BMW X3 M Competition için en önemli kısıma gelelim. Bu aracın kalbinde 3.0 litre 6 silindirli turbo benzinli bulunuyor ve 510 ps 502 beygir 600 nm tork güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 4.1 saniye süren aracın elektronik olarak sınırlandırılmış 250 km/s maksimum hızı M Driver paketle 280 km/s hıza kadar çıkabiliyor. Bu arada BMW X3 M Competition için 8 ileri otomatik şanzıman sunuluyor.

Nisan ayında piyasaya sunulacağı açıklanan yeni modellerin satış fiyatları ise henüz açıklanmadı. 2020 model BMW X3 M ve BMW X4 M’in bu yıl içerisinde Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.