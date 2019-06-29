2020 Porsche 718 şimdi daha güçlü

Yüksek performans beklentilerini karşılayacak 2020 Porsche 718, Spyder ve GT4 versiyonları ile otomobil severlerin karşısına çıktı

Yeni Porsche 718 lüks spor otomobil severleri performansıyla kendine hayran bırakmayı hedefliyor.

Spyder ve Cayman GT4 modellerini kullanıcılara sunacak olan Porsche altı silindirli motorunun gücünü rakiplerine gösteriyor.

4.0 litrelik boxer motor yer alan 2020 Porsche 718, 414 beygirlik güç ve 420 Nm tork değerlerini kullanıcılara sunabiliyor.

Yeni modellerdeki bu gücü dizginleyebilmek için mühendisler modellerde seramik frenlere yer vermiş.

Porsche yetkilileri tarafından yeni modellerle ilgili paylaşılan performans değerleri oldukça dikkat çekiyor.

Araçlar 4,4 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyorken, modelin Spyder versiyonu maksimum 301 km/s hıza ulaşabiliyorken bu değer Cayman GT4 versiyonunda karşımıza 304 km/s olarak çıkıyor.

6 ileri manuel şanzıman yer alan modellerin Nürburgring’de gerçekleştirilen testlerinde bir önceki versiyonlara göre daha iyi performans değerlerine sahip olduğu fark ediliyor.

Sadece performans odaklı üretilmeyen araçların tasarımlarında günlük kullanım odaklı da geliştirmeler sağlanmış.

Değişken enjektör ve adaptif silindir kontrolü gibi parçalara modellerde yer veren Porsche mühendisleri bu parçalarla birlikte en düşük yakıt tüketimini hedefliyorlar.

Aktif süspansiyon sistemine sahip olan modellerde araçların yükseklikleri 30 milimetre oranında aşağı çekilebiliyor.

120 km/s hızın üzerine çıkıldığında araçta yer alan arka spoiler farklı bir konuma geçerek sportif konumu tamamlıyor.

Stabilite kontrol sistemi ve tork iletim teknolojisine de yer verilen yeni modeller elektronik olarak sürekli kontrol altında tutuluyor.

Almanya’da satışa sunulan yeni modellerin Spyder versiyonu 93.350 euro, GT4 versiyonu ise 96.206 eurodan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcıları bekliyor.