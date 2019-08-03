2020 Pagani Huayra Roadster BC görücüye çıktı

280 km/s hızla giderken 500 kilogramlık downforce uygulayacak kadar üstün aerodinamik yapıya sahip olan 2020 Pagani Huayra Roadster BC karbon-titanyum monokok şasi üzerine inşa edilmiş

Gezegenin en hızlı otomobillerini üreten İtalyan marka Pagani yepyeni modelini tanıttı. 2020 Pagani Huayra Roadster BC ile karşımıza çıkan ve eşsiz süper spor otomobil hazırlayan Pagani, yine kendine hayran bırakacak araç üretmiş. 280 km/s hızla giderken 500 kilogramlık downforce uygulayacak kadar üstün aerodinamik yapıya sahip olan bu aracı gelin yakından tanıyalım.

Koenigsegg CCX ve Lamborghini Aventador SVJ’yi direkt rakip olarak alabileceğimiz 2020 Pagani Huayra Roadster BC karbon-titanyum monokok şasi üzerine inşa edilmiş. Genel Pagani kimliğinden uzaklaşmayan İtalyan üretici aracın ön ve arka kısmında daha agresif görünüm kazandırmak için kırmızı ekler kullanmış.

2020 Pagani Huayra Roadster BC teknik verilerine baktığımızda aracın kalbinde 6.0 litre çift turbo benzinli V12 motor bulunuyor. Bu araç 5900 rpm devirde 802 ps 791 beygir ve 2000-5600 rpm devir arası 1050 nm tork güçsunuyor. 7 ileri Xtrac şanzıman ile gelen arkadan itişli Huayra Roadster BC sürücüsüz haliyle 1250 kilogram boş ağırlıkta olduğunu özellikle belirteyim.

2020 Pagani Huayra Roadster BC modelinin önlerde 20 inç, arkada ise 21 inçlik özel yapım ultra hafif jantları bulunuyor. Bu jantlara önde 265/30 R20, arkada ise 355/25 R21 ebatlı Pirelli P Zero Trofeo R lastikler eşlik ediyor. Öte yandan 791 beygirlik gücü dizginlemek için önde 6 pistonlu 398 mm’lik arkada ise 4 pistonlu 380 mm’lik karbon seramik fren diskleri kullanılmış. Böylece aracın gittiği gibi çok iyi durması da garanti altına alınmış.

2020 Pagani Huayra Roadster BC modelinin iç detaylarına da göz atalım. Kokpit, konsol ve iç yapısı ağırlıkla karbon fiberden üretilen aracın koltuklar alcantara-deri kombinle şekilde bezenmiş. Karbon fiber-alcantara kombinli düz taban direksiyon simidi ise cabası.

Pagani Huayra Roadster BC hakkında temel bilgileri aktardım. Aracın performans verilerinin henüz açıklanmaması bu otomobile olan merakımızı artırdı.