2020 Nissan Sentra, yeni stiliyle baş döndürecek

Klasik Nissan tasarımlarının da biraz dışına çıkarak kendi segmentinde bambaşka stil oluşturan 2020 Nissan Sentra göz alıcı bir tasarımıyla beğenildi

Nissan’a daha fazla değer katacak yeniliklerle gelen 2020 Nissan Sentra özellikleri ile tanıtıldığı andan itibaren, özelikle Nissan markasına gönül verenlerde heyecan yarattı.

Teknolojik donanımların daha iyi seviyede olduğu araç, klasik Nissan tasarımlarının da biraz dışına çıkarak kendi segmentinde bambaşka stil oluşturdu.

2020 NİSSAN SENTRA ÖZELLİKLERİ İLE GÖZ DOLDURUYOR

Göz alıcı bir tasarım kazandırılan Nissan Sentra, sedan model araçlar arasında heyecan verici bir tasarımın önemli temsilcilerinden biri olacak. Sunduğu performansa dayalı özellikleriyle dikkat çeken araç, bilgi ekranı, iç bağlantıları ve konfora dayalı özellikleriyle kullanıcısına harika bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

İlk piyasaya çıktığı yıl olan 1982’den günümüze kadar, ABD’de en fazla satan Nissan modeli olma özelliğini taşıyor. 2020 modeline eklenen özelliklerine ve kışkırtıcı tasarımına baktığımızda, bu anlamda zirvedeki yerini korumaması için hiçbir neden bulunmuyor.

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ YENİ STİL

Tüm özellikleriyle rakiplerini kıskandıracak şekilde gelecek 2020 Nissan Sentra özellikleri arasında, aracın yeni stiline ayrı bir sayfa açmak gerek. Zira önceki modellerine göre, iç ve dış tasarımında büyük farklılıklar yer alıyor.

Önceki modellerine göre iki santim daha geniş ve iki daha alçak olan Sentra, dış tasarımında yapılan ufak dokunuşlarla asil bir duruş sergiliyor. Yüzer tavan ve ince LED farların yanı sıra farklı bir tasarım diliyle tutkunlarına naif bir şekilde seslenen V-motion grille özelliği, görsel anlamda yeni Sentra’ya çok şey katmış.

Kaslı bir görünüm sergilemesi ve arka tarafındaki biraz daha düşük şekilde konumlandırılmış tavan çizgisi, daha heybetli bir görüntünün ortaya çıkmasına neden olmuş.

İmza LED gündüz farları gündüz sürüşlerinde araca kışkırtıcı bir görünüm kazandırırken, ince LED projektör farları ise gece sürüşlerinde yoldaki tüm detayları net bir şekilde görmeye imkân tanıyacak özellikte.

Spor arka spoyler ve dönüşlere odaklı sinyallerinin yanı sıra siyah yan aynalar, tasarımın önemli tamamlayıcıları arasında yer alıyor. 18 inç alüminyum alaşımlı elmas kesimli jantlar, Nissan Sentra2020 özellikleri arasında aracın tasarım kalitesi daha da üste taşıyor.

DIŞARISI KADAR İÇERİSİ DE MÜKEMMELİ SUNUYOR

2020 Nissan Sentra özellikleri arasında dikkat çeken dış detayların yanı sıra, iç kısımda da fazlasıyla muhteşem bir görsellik sunuyor. Kompakt sedan tarzından beklenmedik bir iç tasarıma sahip olması, iç tasarım için şaşırtıcı özelliklerden biri olarak öne çıkmakta.

İç hacminde, ön koltuklar kadar arka koltuklarda seyahat edecek kişilerinde konforu ziyadesiyle düşünülmüş durumda. D şekilli standart direksiyon özelliği göze çarparken, koltuk dikişlerindeki kontrast özellikler küçük ama önemli bir detay olarak saklı.

En zorlu koşullarda bile muhteşem bir sessizlik sunmak üzere tasarlanmış iç mekanında, beklentilerinizin üzerinde bir görselliğin fazlasıyla hâkim olduğunu bulacaksınız. Deri döşemeli koltuklar ve gece farklı bir ambiyans yaratacak dijital panel renkleriyle, 2020 Nissan Sentra özellikleri tüm detayları kapsıyor.

TEKNOLOJİK BAĞLANTI ÇEŞİTLİLİĞİ AYRI BİR KONFOR SUNUYOR

Sunmuş olduğu teknolojik bağlantı çeşitliliği ile kontrolü tamamen sizin seçiminize bırakan Yeni Nissan Sentra, böylelikle itaatkar bir izlenim sergiliyor. Bağlantı özellikleri arasında özelikle sürüş güvenliğini riske etmeden en iyi verimliliğinin, nasıl sağlanacağının düşünüldüğü fazlasıyla belli oluyor.

Sesli dijital 4,2 inç bilgi sürücü ekranıyla ayrıntılı bilgi almaya imkân veren araç, 7,0 inçlik renkli bir dokunmatik ekrana sahip. Diğer yandan EyesFree ve Google Assistant, Hands-Free Metin Mesajlaşma Asistanı, Hands-Free Telefon Sistemi ve Bluetooth bağlantı teknoloji gibi özellikler, Nissan Sentra 2020 özellikleri arasında standart olarak sunuluyor.

2020 NİSSAN SENTRA TASARIM VE TEKNOLOJİDEN DAHA FAZLASINI SUNUYOR

Yakıt tasarrufu sağlayan DOHC 4 silindir 2,0 litre motoruyla, aslında 2020 Nissan Sentra teknoloji ve iyi bir görünümden çok daha fazlasını sunuyor. 149 beygir 198 nm tork gücüne sahip yeni motoru ve Xtronic yeni nesil şanzımanıyla beğeni dikkat çekerken, sürücüsüne ise kendinden emin bir sürüş deneyimi sunmaktadır.

Rüzgar ve trafik akışının gürültüsünün önlenmesi adına, pencere ve kapı sızdırmazlığı konusunda gayet başarılı teknolojilerle gelecek araç, aynı şekilde gövde ses sızdırmazlığı ile de sessiz bir yolculuk deneyimi sağlıyor.