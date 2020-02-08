2020 Cadillac Escalade, New York’ta tanıtılacak

Cadillac, Los Angeles'ta düzenlediği bir etkinlikle yeni nesil Escalade'yi tanıttı. Fakat aracın ESV versiyonunu bekleyenlerin eli boş kaldı. Yeni teknolojisi ve tasarımı ile herkesi büyüleyen modelin daha da büyük versiyonunu isteyenler Nisan ayına kadar beklemek zorunda kalacak. Autoblog'daki dostlarımız firmanın Escalade'nin uzun aks aralığına sahip versiyonunu New York Otomobil Fuarı'nda tanıtacağını öğrenmiş.

Tam 5382 milimetre uzunluğa sahip olan Escalade, segmentinin en büyük modellerinden olmasının yanı sıra, selefinden de büyük oranlara sahip. Buna rağmen çok daha büyük bir SUV arayanlar için ESV, 5766 milimetreye ulaşan uzunluğu ile imdadınıza koşacak. Aks aralığı tam 3407 milimetreye ulaşacak model, standart modelden daha geniş bir kabin sunacak.

336 milimetrelik bu ekstra genişlik iki ve üçüncü sıra koltuğun arasında 933 milimetrelik bir genişlik oluşmasına yol açacak. ESV, bu oranları sayesinde 1214 litrelik bagaj hacmine de kavuşacak.

İki Escalade versiyonu arasında boyutları dışında bir değişim olmayacak gibi görünüyor. ESV de 6.2 litrelik benzinli V8 motor ile gelecek. Dizel motor arayanlar için 3.0 litrelik seçenekler sunan firma 10 ileri vitesli otomatik şanzımanı da standart olarak sunuyor. 38 inç büyüklüğündeki OLED ekranlar ve 36 adet hoparlöre sahip ses sistemi, kabini şenlendiren detaylar arasında.

Escalade, 2021'in ilk günlerinde satışa sunulacak.