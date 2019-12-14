2020 Audi’ler heyecan yaratacak

Audi’yi önden veya dört çeker olarak bilenlere en keskin cevabı R8 RWD yenilendi. 2020 Audi R8 V10 RWD ve RWD Spyder olarak lanse edilen ve arkadan itişli araçlar arasında en iddialı modeller arasında bulunan bu iki otomobili detaylarıyla yakından tanıyalım.

2020 AUDİ R8 V10 RWD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aracın kalbinde 5.2 litrelik atmosferik benzinli motor bulunuyor ve 540 ps 540 nm tork güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlayan arkadan itişli Audi R8, 324 km/s son hıza ulaşıyor. Bu değerleri quattro modelinin yanında düşük kalıyor ama dört tekerden çekişli versiyon 30 ps daha güçlü ve bütün tekerlere giden güç sayesinde daha iyi kalkış yapıp 0-100’de 0.3 saniyelik avantaj yakalıyor. Fakat 2020 Audi R8 V10 RWD‘nin direkt arkadan itişli olarak daha keyifli sürüş sunacağını da unutmamak lazım. Son olarak R8 V10 RWD’nin 7 ileri S tronic şanzımana ve 1660 kg boş ağırlığa sahip olduğunu belirtelim.

AUDİ R8 V10 RWD SPYDER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Audi, özgürlüğüne düşkün müşterilerini de unutmamış. Üstü açılan ve roadster dünyasının süper sporları arasında bulunan yeni Audi R8 V10 RWD Spyder‘da Coupe versiyonu ile aynı motor ve güç verilerine sahip. Fakat 1760 kg boş ağırlığı ile 100 kiloluk ekstra tente ve mekanizmanın yükünden dolayı performans verileri biraz daha düşük kalış. Detaylıca o kısıma da baktığımızda aracın 0’dan 100 km/s hızlanması 3.8 saniye sürüyorken (Quattro modelinde 3.5 saniye) son hızı da 322 km/s olarak gerçekleşiyor. Ayrıca bu otomobile özel olarak tente bilgisini de aktarayım. Audi R8 V10 RWD Spyder’ın tentesi 50 km/s hıza kadar 20 saniye içerisinde açılabiliyor.

Son olarak fiyat bilgisine geçelim. Audi R8 V10 RWD 144 bin euro, Spyder ise 157 bin euro’dan Avrupa’da satışa sunuldu. Türkiye fiyatı konusunda henüz bilgi yer almıyor. Sırada fotoğraf galerisi var.