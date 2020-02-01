2020 Audi RS7 göz alıyor

Audi modellerine yaptığı modifikasyonlar ile ünlü olan Alman firma ABT, Ingolstadtlı markanın sportif departmanı Audi Sport'un elinden çıkan en son RS modellerinden dördüne modifikasyon paketi getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda makyajlanan RS4 Avant ve yeni RS6 Avant'ı modlayan firma aynı zamanda RS Q8'i ve kapak fotoğrafında gördüğünüz RS7 Sportback'i de boş geçmemiş.

A7 Sportback'in ateşli versiyonu modelde kullanılan mavi tonunun Almanya'da 5800 €'ya satılan Individual mat renk seçeneklerinden biri mi, yoksa ABT'nin özel rengi veya kaplaması mı bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var; o da bu renkle RS7 Sportback'in muazzam göründüğüdür. ABT'nin elinden çıkan 22" çaplı jantlar ise markanın deyimiyle "dünyanın ilk aero jantları" ve bir ara RS4 ve RS5'te sunulan 11,690 €'luk 21" setin üzerine yerleşiyor.

Modifiye edilen tüm RS modellerinde bir güç artışı söz konusu. Yeni RS4 Avant, normalde 450 bg güç, 600 Nm tork üreten çift turbolu 2.9 litrelik V6 motorundan ABT dokunuşu sayesinde 510 bg ve 660 Nm'ye alabiliyor.

Aynı motoru paylaşan diğer üç RS modeli ise yapılan uygulamalar sonucunda 600 bg güç, 800 Nm tork üreten 4.0 litrelik V8'lerinden 700 bg güç, 880 Nm tork çıkarıyor.

ABT'nin yaptığı işler her zaman heyecan vericidir fakat 2020'nin asıl bombası, henüz üzerindeki çalışmalar tamamlanmayan yeni RS6-R olacak. Ateşli süper station wagon, bu yıl içinde 700 bg'den fazla güçle gelecek.