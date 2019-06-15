2020 Audi RS Q8

Audi ailesinin en üst seviye Coupe SUV modeli Q8, geçtiğimiz sene yollara çıkmıştı. Şimdi ise gözler Audi RS Q8yani en güçlü versiyonuna çevrildi

Audi Q8 geçtiğimiz haftalarda fotoğraflarla birlikte duyurulmuştu. Görünüşe göre Audi, RS Q8 için çoktan işe koyulmuş. Yarı kamuflajlı test otomobili bu modelin kaslı yapısından birtakım ipucu veriyor.

Standart versiyonu ile kıyaslandığında yeni RS Q8 daha geniş bir karosere, daha agresif tamponlara ve daha büyük hava girişlerine sahip. Aynı zamanda büyük oval egzoz boruları ve daha büyük jantlar da göze çarpan farklılıklar arasında. Jantların arkasına 6 pistonlu devasa kompozit frenler gizlenmiş.

İtalyan Urus ile aynı kombinasyonu paylaşacak

Lamborghini Urus‘un Alman kuzeni büyük olasılıkla aynı çift turbolu 4 litre V8 motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonunu kullanacak. Urus, bu kombinasyon ile 641 hp güç ve 850 Nm tork üretiyor.

Audi RS Q8’in gücüne yönelik henüz bir bilgimiz yok fakat egzotik İtalyan SUV’undan pek de geri kalmayacağını düşünüyoruz. Sonuç olarak, otomobilin 0-100 hızlanmasının 4 saniyenin altında olması bekleniyor.

İç mekanda standart Q8’de bulunan teknolojik oyuncaklar bulunacak. Bunlara 12,3 inçlik sanal kokpit ekranı ve MMI bilgi-eğlence sisteminin kontrol edildiği dokunmatik ekran dahil. Ek olarak RS Q8 yan destekleri daha etli koltuklar, daha canlı renk kombinasyonları ve bir dizi sürüş modları sunacak. Sürüş modları arasında RS’e özel modlar da bulunacak.

Audi’nin yeni kozu BMW X6 M ve Mercedes-AMG GLE 63 gibi modellere rakip olacak.