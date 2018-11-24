2019 Yeni Porsche Macan Turbo’da geliyor

Bu kompakt SUV’nin Turbo versiyonu, Cayenne S’in motorunu kullanacak

Porsche, geçtiğimiz Temmuz ayının sonlarında makyajlı 2019 Macan’ı duyurmuştu. Ardından aracın üretimine Ağustos ayının sonlarında başlandı. Firma o duyuruda, Macan Turbo’ya yer vermemişti.

Porsche’nin küçük SUV modeli Macan, yakın zamanda yeni yüzüne kavuşmuştu. Şimdi ise yeni Porsche Macan Turbo geliyor. Kamuflajsız şekilde gün yüzüne çıkan araç, küçük SUV modelleri arasında en hızlılardan birisi olmaya aday olduğunu sanırım söylemeye gerek yok.

Son olarak Macan Turbo’nun normal Macan’a göre değişiklikleri arasında arka kısma baktığımız zaman, difüzörün her iki kenarında yer alan çıkışların yuvarlak değil de kare şekline geldiğini ve arka rüzgarlığın da bira değiştiğini söyleyebiliriz.

Porsche, Macan Turbo’nun motorunun ne olacağını, yaz aylarındaki makyajlı Macan duyurusunda açıklamıştı. Bu araç, Cayenne S’teki çift turbolu 2.9 litrelik V6 motoru kullanacak. Bu motor 440 beygir güç üretiyor. Yani makyajsız 2018 Macan Turbo’nun opsiyonel olarak alınabilen Performance Package adlı paketinin gücüne denk geliyor. 2019 Macan Turbo’nun şanzımanının ne olacağı ise hâlâ bilinmiyor. Fakat Cayenne S’teki 8 ileri otomatik şanzıman yine bu araçta kullanılabilir.

Porsche, makyajlı Macan’da Turbo’ya ek olarak Macan S, Macan GTS gibi daha farklı versiyonlar da sunacak. Örneğin Macan S’in 353 beygir güç üreteceğini şimdiden biliyoruz. Macan Turbo’nun piyasaya çıkış tarihini ise henüz bilmiyoruz. Fakat çok zaman alacağını düşünmüyoruz.