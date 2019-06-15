2019 yeni Porsche 911 Speedster tanıtıldı

Porsche, ABD kullanıcısına özel “911 Speedster” modelini tanıttı. 2019 New York otomobil fuarında lanse edilen yeni Porsche 911 Speedster hem hafif hemde güçlü motorunun kullandığı karakterle karşımıza çıkıyor.

Porsche Speedster modelinin ABD otomotiv dünyasında özel bir yeri var. 1952 yılında Porsche 356 1500 America Roadster modeli üretilmişti ve 356 Coupe’den daha hafif ve özel olarak üretilmişti. Buradan yola çıkarak 1957 yılında 356 A 1500 GS Carrera GT Speedster üretildi. İlk Porsche 911 Speedster ise 1988 yılında üretildi ve bu gelenek belli aralıklarla tekrarlandı. Şimdi ise 2019 Porsche 911 Speedster üretildi.

2019 yeni Porsche 911 Speedster özelliklerine baktığımızda bu araç roadster karakteri ile öne çıkıyor. 911 GT3 ve 911 GT3 RS’te kullanılan 4.0 litre 6 silindirli motor sahip 911 Speedster, 502 beygir 469 nm tork güç üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanlı bu araç 0-60 mil yani 0-96 km/s hızlanması 3.8 saniye de tamamlıyor ve 310 km/s son hıza ulaşıyor.

Standart olarak PCCB yani porsche seramik kompozit frenler, karbon fiber kompozit malzemeden yapılmış olan ön bagaj kapağı, ön çamurluklar ve arka cam kısmını kapatan alan bulunuyor. Klima standart model de ağırlıktan kazanmak için bulunmuyor ama müşteri tercihine gör eklenebiliyor. Bu arada Porsche 911 Speedster 1465 kg boş ağırlığa sahip.

Aracın yaşam alanında ise Speedster logolu ve karbon fiber iskelete sahip deri koltuklar dikkat çekiyor. Aracın kırmızı temel rengi yaşam alanında hem koltuk dikişlerinde hemde emniyet kemerinde kullanılmış. Ayrıca konsol ve kokpit kısmında karbon fiber trimlere de yer verilmiş.

2019 Yeni Porsche 911 Speedster hakkında aktaracağımız bilgiler bu kadar.