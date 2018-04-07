2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor

Estetik açısından çok önemli değişimlere yer veren 2019 Mercedes AMG G63 modeli, özellikle yeni merdiven tipi olarak isimlendirilebilecek şasi bulunuyor.

Yeni modelde aynı zamanda da 5 kollu arka süspansiyon sistemine ev sahipliği yapıyor. Elektronik açıdan kontrolünün söz konusu olduğu adaptif amortisörler öngörülmüş olduğu şekilde standart sunuluyor. Bununla birlikte araçta fazladan rijitlik oluşturabilme hedefi ile ‘ön kule gergisi’ ve ‘daha düşük yuvarlama hissi’ açısından her iki aksta da çapraz dengeleyiciye yer verilmiş durumda. Özellikle daha ağırlıklı olarak şehir içi günlük kullanım hedefi ile tasarlandığı öne çıkıyor olsa da halen mevcut özellikleri ile ‘off-road’ performansı açısından son derece yüksek bir dinamik ve kapasiteye sahip durumda bulunuyor. Hatta bu özelliğine yönelik olarak Sand, Trail ve Rock isimleri ile belirtilen 3 farklı ‘off-road’ sürüş modu bulunuyor.

Yenilenen tasarımı ile daha etkileyici bir kullanım sunan Yeni Kasa Mercedes AMG G63 modeli, kapılarına yerleştirilen folyolar sayesinde artık kronik bir sorun haline gelen araç iç kısmına su geçişlerinin de önlenebilmesini sağlıyor. Bununla birlikte her koşulda en yüksek dayanıklılığın elde edilebilmesi amacı ile su, kar ve tuz gibi farklı ortamlardan en minimal etkiyi alması amacı ile zemin ve gövde yüzeyleri üzerinde özel bir işlem gerçekleştirdi. AMG ailesinde GT modellerinde alışılmış olan ‘Panamericana’ ızgaraya geri dönüşün yapıldığı yeni AMG G63 LED ön farları, delikli fren diskleri, kırmızı fren kaliperleri ve 22 inç jantları ile estetik yönden etkin bir tamamlayıcılık sağlıyor.

Mercedes’ in 4.0 litrelik çift turbo destekli V8 motoru bulunan 2019 Mercedes AMG G63, 585 ps gücü ve 850 Nm tork değeri bulunuyor. 9 ileri otomatik şanzıman sayesinde güç dinamiğini yüksek işlevselliğe büründüren modeli 0’dan 100 km/s’ ye çıkışı ise 4.5 saniye gibi etkileyici bir performansta gerçekleşiyor. Yeni araçta azami hızın 220 km/s ile sınırlandırılırken ‘AMG Driver’ paketi ile aracın en son hız limiti olan 240 km/s hıza kadar ulaşabilme imkanı buluyor. Mercedes AMG G63’ te AMG ailesinin diğer modellerinde de görüldüğü gibi düşük devirlere daha etkin ‘gaz tepkisi’ verebilmesi için çift kanallı turbo sistemi kullanılıyor.