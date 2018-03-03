2019 yeni kasa Audi A6 gün yüzüne çıktı

Audi’nin yeni amiral gemisi sonunda gün yüzüne çıktı. 2019 yeni kasa audi a6, Cenevre öncesinde birçok özellikleri ile tanıtıldı. Tasarım olarak daha farklı boyuta geçen, kokpiti baştan aşağı değiştiren ve motor seçeneklerini güncelleyen Alman firma, bazı yeniliklere imza attı

1994 yılında C4 koduyla üretilen ve Audi 100 modelinin yerini alan A6, E segmentine o yıllarda iddialı giriş yapmıştı. Tam 9 farklı motor seçeneği 3 farklı şanzıman tipiyle buluşturan Alman üretici, 1997 Mayısında C8 kodlu A6’yı, 2004 yılında ise en güzel tasarımlardan birine sahip C6 kodlu A6 modelini üretti. 2011 yılına gelindiğinde ise C7 kodu versiyonu tanıtıldı.

7 yıldır üretimde olan 4. jenerasyonu bir kenara bırakan Audi, C8 kodlu Audi A6‘yı tepeden tırnağa inşa ederek karşımıza çıkardı.



Peki neler değişti?

Boyut olarak baktığımızda mevcut versiyona göre 5 mm uzamış, 12 mm genişlemiş, 2 mm yükselmiş ve aks aralığı 12 mm artmış. Bagaj alanı aynı kalan araçta aerodinamik iyileştirme yapılmış (0.24). Tasarım olarak dışta abisi yeni A7’den izler taşıyan araç, lüks Japon araçlarını da aratmıyor değil. Dış tasarımda eleştiri noktam var. Şu sahte egzoz çıkışlarından lütfen vazgeçin. Yarım milyonluk araç için egzoz çıkışlı difüzör eklemek zor olmasa gerek. Neyse Yaşam alanına baktığımızda kokpitteki dijital kontrol alanları Range Rover Velar’a atıfta bulunuyor. Açıkçası buradaki yenilikler çok hoşuma gitti. Aracın premium kimliğini daha üst noktaya taşırken teknoloji ile çok güzel bütünleştirmiş. 2019 Audi A6’nın kalbindeki değişimlere bakacak olursak burada küçük hibrit motor teknolojisini öne çıkıyor. 48 voltluk bataryaya sahip sistem sayesinde Yeni Audi A6, 55 ve 160 km/s hız aralığındaki sakin sürüşlerini elektrik gücüyle gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 0’dan 22 km/s hıza kadar dur kalk hareketlerinde stop-start özelliğiyle 100 kilometrede 0,7 litreye yakıt ekonomisi sağlıyor.

YENİ KASA A6’NIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Ultrasonik sensörler ve lazer tarayıcıyla donatılmış olan yeni nesil A6; 17 ila 21 inç arası jant seçenekleri, adaptif süspansiyon sistemi, 400’e varan kişiselleştirilebilir fonksiyon, 30 farklı iç renk ambiyans aydınlatması, Bang & Olufsen ses sistemi gibi özelliklerle geliyor. Bir çok araçtan bildiğimiz adaptif hız sabitleyici, çevresel görüş, şerit takip sistemi gibi onlarca sürüş destek sistemi bu araçta da bulunuyor.

Fotoğraflarda dikkat çeken dijital dünyanın detaylarına bakalım. Yeni kasa audi a6 için 12.3 inçlik sanal kokpitsunuluyor ve buradan 3 boyutlu navigasyon olmak üzere birçok özellik görüntülenip kontrol edilebiliyor. Buna ek olarak kokpitin üst kısmında yer alan 10.1 inçlik multimedya ekranı ve altta ise 8.6 inçlik klima kontrol paneliöne çıkıyor. Bu alan çok hoşuma gitti. O gereksiz tuş kalabalığını daha modern ve şık yapıyla kavuşturmuş.

GELELİM TEKNİK VERİLERE

Boyutla başlayalım. Yeni kasa audi a6; 4939 mm uzunluğa, 1886 mm genişliğe, 1457 mm yüksekliğe ve 2924 mm aks aralığına sahip olup 530 litre bagaj alanı sunuyor. Motor seçenekleri tam anlamıyla netleşmedi ama Audi firması Avrupa pazarı için ilk etapta iki farklı güç birimini satışa sunacak.

Benzinli cephede 3.0 TFSi V6 turbo motor yer alıyor ve 340 ps 335 beygir 500 nm tork güç sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlayıp elektronik olarak sınırlandırılmış 250 km/s hıza ulaşıyor. 100 kilometrelik ortalama da ise 6.7 litreye kadar yakıt tüketimi sunarken 151 g/km emisyon salınımı gerçekleştiriyor. Bu arada benzinli versiyon için 7 ileri S-Tronic şanzıman sunulacak.

Dizel olarak ise 3.0 TDi ünite yer alıyor ve 286 ps 281 beygir 620 nm tork güç üretiyor. Performans verileri açıklanmadı. Yakıt tüketimine baktığımızda ortalama da 5.5 litrelik veri dikkat çekiyor. Emisyon salınımı ise 142 g/km. Şanzıman olarak 8 ileri tiptronic vitese yer verilecek.

Bunlara ek olarak iki motor seçeneği de standart olarak quattro dört tekerden çekiş sistemi ile satışa sunulacak. Fakat sürüş modlarında arkadan itiş seçeneği de bulunuyor!