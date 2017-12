2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor

Jeep markasının kompakt suv modeli olan Cherokee, yenilenen yüzüyle karşımıza çıktı. 13 Ocak’ta başlayacak olan 2018 Kuzey Amerika otomobil fuarı öncesinde ilk fotoğrafları servis edilen 2019 Yeni Jeep Cherokee, mevcut modele göre daha deri toplu detaylarıyla dikkat çekiyor

2014 yılında yollara çıkan KL kodlu beşinci nesil Cherokee’nin makyajlı yüzü olarak tanıtılan 2019 Yeni Jeep Cherokee, çokça eleştiri alan ön far ızgara yapısını elden geçirmiş. Ayrıca arka stop grubu da yenilenmiş. Böylece daha kabul edilebilir görünüşe kavuşmuş. Çok ilgimi çekmese de şuan ki ön görünümü benden geçer not aldı. Jeep sevenlerinde ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Öte yandan yaşam alanı içinde küçük dokunuşlar yapılmış. Fakat genel hatlar pek bozulmamış. Aracın kokpitini ve iç mekanda sunduklarını daha önceki Jeep Cherokee incelemesinde beğenmiştim. Yenilenen modelinde kullanım yapısı da hemen hemen aynı olduğu için aynı düşünceleri buraya da taşıyabiliriz. Bu araçta en büyük eleştirim far yapısıydı. Jeep markası makyajlı kasayla onu da tıraşlamış ve ortaya daha şık araç çıkarmış.

Yeni Jeep Cherokee modelinin donanımları ve teknik verileri hakkında bilgiler 10 gün içerisinde netleşecektir.