2019 Nissan Note e-Power Nismo S görücüye çıktı

Nissan’ın hızlı araç geliştirme ekibi Nismo, yepyeni bir araçla karşımıza çıktı. Markanın B segmentinde yer alan Note modelini tepeden tırnağa güncelleyen firma, küçük motora elektrikli üniteyi entegre ederek Nissan Note e-Power Nismo S modelini hazırlamışlar.

Yeni Nissan Note e-Power Nismo S modelindeki değişimler aracın hem dışında hem içinde hemde motorunda gerçekleşmiş. Dışta led gündüz farlı sportif ön tampon, siyah yan aynalar, yan etekler, tavan üstü spoyler, f1 stoplu arka tampon, arka difüzör, karartılmış yan arka ve arka camlar, 16 inç jantlar ve YOKOHAMA DNA S lastikler öne çıkarken yaşam alanında ise Nismo baskılı spor koltuklar, klima havalandırma çerçeveleri, orta konsol ve direksiyon simidin de yer alan kırmızı detaylar, spor direksiyon simidi gibi farklılıklar standart Nissan Note modeline göre öne çıkıyor.

Teknik kısıma geldiğimizde Japonların hibrit olayını iyice geliştirip daha hızlı araçları hazırlamak için kullanmaya devam ettiğini görüyoruz. 2019 Nissan Note e-Power Nismo S için 1.2 litrelik turbo benzinli motora elektrikli ünite ile takviye edilmiş. 1.5 kWh kapasiteli bataryaya sahip elektrikli motorla bu araç 136 ps 134 beygir 320 nm tork güce kavuşmuş. Aracın performans verilerini de aktarmak isterdim ama o konuda Nissan cephesinden herhangi açıklama yapılmadı.

Genel hatlarıyla Nissan Note e-Power Nismo S hakkında aktaracaklarım bu kadar. Fiyat konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.