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Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin

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Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nın dördüncü yarışını Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi kazandı

Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
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Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nın dördüncü yarışı olan Lefkoşa Rallisi 11 ekibin finiş görmesi ile tamamlandı. 

17 aracın start alıp 11 ekibin tamamladığı yarışın finiş Seremonisi Selimiye Meydanı'nda yapıldı.Çok çekişmeli geçen Lefkoşa Rallisi'ni Nethouse Rally Team'den Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi kazandı.

Motorsporları camiasının sevilen ismi Yusuf Hüdan’ın zamansız vefatı sebebi ile saygı duruşunun yanı sıra tüm ekipler ve tüm görevliler siyah kurdele ile sevilen ismi andı.

Genel Klasman ilk üç şu şekilde sıralandı:

1- Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener

2- Cahit Yetkili - Harun Çakır,

3- Sadık Bilgimer - Ahmet Buzlukçuoğlu

Sınıf birincileri ise şu şekilde:

 Sınıf 1 Sadık Bilgimer - Ahmet Buzlukçuoğlu ,

Sınıf 2 Cevdet Alpturk - Mustafa Yücener ,

Sınıf 4 Halil Mulla - Mehmet Çağla ,

Sınıf N Cahit Yetkili -Harun Çakır , 

Sınıf R Göksel Macila – Buğra Tabak

Gençler birincileri ise Halil Mulla – Buğra Tabak ikilisi oldu.

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