Zafer Bidda’nın

Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonası, büyük ilgi ve heyecanla tamamlanırken, BiddaRally Team takımlarda şampiyon oldu. İkinci TorkFactory Racing, üçüncü ise Drive ToSurvie takımları oldular

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun “Evde kal” sürecinde başlattığı Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonası, büyük ilgi ve heyecanla tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonasına 16 Takım, 76 R5 ve 33 R2 kaydı ile yoğun bir katılım olmuştu. Yoğun ilgiyle gösterilen 12 yarıştan oluşan Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonasında BiddaRally Team takımlarda şampiyon oldu. Takımlarda 2. sırada TorkFactory Racing,3. sırada ise Drive ToSurvie takımları yer aldılar.

Takımlarda şampiyon olan BiddaRally Team, Ahmet Akbıçak,İbrahim Y. Argün, Doğa Koyuncu ve CanbenÖzpaşa’dan oluştu. İkinci olan Team TorkFactory Racing, Güner Şevketoğlu,Asrın Şevketoğlu, Erol Özteknik ve Buğur Kambillili’den, Drive ToSurvive takımı ise Arda Öksüzoğlu,Hüseyin Yarkıner, Şeref Karaoğlan ve Niyazi Yorgancıoğlu’ndanoluştu.

Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonası 2. sezonu için kayıtlar tamamlanırken, büyük heyecanla beklenen sezon bugünstart alacak.