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Yusuf Hüdan için yarışacaklar

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Offroad Ralli-Sprintte 2018 sezonu, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonunda “Yusuf Hüdan Offroad Rally-Sprint” yarışı ile devam ediyor. Yarışın dünkü basın toplantısında yarışla ilgili bilgiler paylaşıldı

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Yusuf Hüdan için yarışacaklar
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Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ve Kyrenia Offroad Derneği’nin ortak organizasyonu ile bu sezon ilk kez organize edilen Offroad Rally-Sprint Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı yarın Tatlısu’da yapılıyor.

Tatlısu Belediyesi’nin sponsorluğunda; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da destekleri ile yapılacak olan yarış, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde; Güven Sigorta, Telsim Vodafone ve Capital Radyo’nun da destekleri ile hayata geçiriliyor.

BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği başkanı Hakan Kofalı, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Hakan Denizalp, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu ve organizasyon komite üyesi Ramadan Uzun’un hazır bulunduğu basın toplantısı dün Eziç Restaurant’ta gerçekleştirildi. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, “Amacımız bu etkinlikleri bölgemize taşıyarak orada bir farkındalık yaratmak ve gençlerimizi bu tip sportif faaliyetlerin içerisine çekmek, cazip hale getirmek ve onları teşvik etmektir. Bölgemizin güzelliklerini katılacak olan ekipler ve seyircilere, basın aracılığıyla da halkımıza ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Hedefimiz harnup festivali kapsamında bu faaliyeti icra etmekti. Ancak Yusuf Hüdan’ın vefatı ile ertelemiştik. Bu vesileyle Hüdan hocamıza da rahmet dilemek istiyorum. Bu organizasyon onun adını taşıyacağı için çok anlamlı olacak ve bunu da geleneksel hale getirmek istiyoruz.” dedi.

KKORD Başkanı Hakan Kofalı, KYOFF Başkanı Hakan Denizalp ve KKOK Başkanı Zeki Topcu’nun da söz aldığı toplantıda ortak amaç Yusuf Hüdan’ın adına yaraşır bir organizasyon yapmak olduğu noktasında duruldu. Ramadan Uzun ise yarışla ilgili bilgiler verdi.

YARIŞ, 11.00’DE BAŞLAYACAK

Saat 11.00’de Tatlısu Zambak’tan başlayacak olan yarışın ilk etabı 11.20’de, ikinci etabı 12.45’te ve son etabı 14.10’da geçilecek. Yarış, 8 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere üç kez geçilmesiyle gerçekleştirilecek. Etapların tamamlanmasının ardından ödül töreninin ise takribi 15.00’de yapılması planlanıyor.

20 EKİP YARIŞACAK

3 yarıştan oluşan şampiyonanın ikinci yarışı, iki offroad derneğinin şampiyonalarının tamamlanmasının ardından yapılıyor. 15 Aralık’ta final yarışı yapılacak Offroad Rally-Sprint yarışının ikinci ayağına 20 ekip kayıt yaptırdı. Otomobil, ATV ve UTV araçlarla mücadele edecek olan yarışmacılardan otomobil sınıfı, araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrıldılar. ATV kategorisinde Sona Singh yalnız mücadele edecek. UTV kategorisinde ise 2 ekip olacak. En yoğun katılım ise otomobil kategorisinde oldu ve 16 ekip listede yerini aldı.

Kayıt Listesi:

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

Sun Racing Team

Cem Aytaç

Cevdet Alptürk

Mitsubishi Pajero

T4

2

Yusuf Hüdan Racing Team

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

Land Rover Tomcat

T4

3

Sun Racing Team

Göksel Macila

Yücel Topcu

Mitsubishi Pajero Evo

T3

4

Sun Racing Team

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T3

5

Yusuf Hüdan Racing Team

Burak Emingil

Emin Emigil

Suzuki X90

T1

6

Zubi Racing Team

Soyer Arseven

Hasan Reyhan(K)

Mitsubishi Pajero Evo

T4

7

Argun Çağıl

Harun Çakır

Land Rover Tomcat

T4

8

Zubi Racing Team

Niyazi Bedel

Hakan Güney

Land Rover Discovery

T4

9

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Grand Vitara

T2

10

Baştaşlar Offroad Team

Ahmet Baştaş

Orhun Paralik

Land Rover Tomcat

T4

11

Halil Erdoğuş

Hakan Kofalı

Jeep Grand Cherokee

T3

12

Bereket Bereketligil

Ahmet Alasya

Mitsubishi Pajero Evo

T3

13

Yusuf Hüdan Racing Team

Kader Hacıabitoğlu

Erdem Oskar

Suziki Vitara

T1

14

Zubi Racing Team

Zühtü Cumalıgil

Eraslan Ergün

Land Rover Tomcat

T4

15

Hüseyin Kansu

Raif Hacıali

Suzuki Samurai

T1

16

Yusuf Hüdan Racing Team

Hüda Hüdan

Hasan Reyhan

Suzuki Vitara

T2

17

Yusuf Hüdan Racing Team

Levent Sönmez

Mehmet Coşar

Mitsubishi Pajero

T3

18

Edim Macila

Eser Harper

Yamaha YXZ 1000R

UTV

19

Polaris Racing Team

Iraz Tuğberk

Efe Özhakkı

Polaris

UTV

20

Polaris Racing Team

Sona Singh

ATV

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