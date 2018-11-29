Yusuf Hüdan için yarışacaklar

Offroad Ralli-Sprintte 2018 sezonu, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonunda “Yusuf Hüdan Offroad Rally-Sprint” yarışı ile devam ediyor. Yarışın dünkü basın toplantısında yarışla ilgili bilgiler paylaşıldı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ve Kyrenia Offroad Derneği’nin ortak organizasyonu ile bu sezon ilk kez organize edilen Offroad Rally-Sprint Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı yarın Tatlısu’da yapılıyor.

Tatlısu Belediyesi’nin sponsorluğunda; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da destekleri ile yapılacak olan yarış, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde; Güven Sigorta, Telsim Vodafone ve Capital Radyo’nun da destekleri ile hayata geçiriliyor.

BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği başkanı Hakan Kofalı, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Hakan Denizalp, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu ve organizasyon komite üyesi Ramadan Uzun’un hazır bulunduğu basın toplantısı dün Eziç Restaurant’ta gerçekleştirildi. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, “Amacımız bu etkinlikleri bölgemize taşıyarak orada bir farkındalık yaratmak ve gençlerimizi bu tip sportif faaliyetlerin içerisine çekmek, cazip hale getirmek ve onları teşvik etmektir. Bölgemizin güzelliklerini katılacak olan ekipler ve seyircilere, basın aracılığıyla da halkımıza ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Hedefimiz harnup festivali kapsamında bu faaliyeti icra etmekti. Ancak Yusuf Hüdan’ın vefatı ile ertelemiştik. Bu vesileyle Hüdan hocamıza da rahmet dilemek istiyorum. Bu organizasyon onun adını taşıyacağı için çok anlamlı olacak ve bunu da geleneksel hale getirmek istiyoruz.” dedi.

KKORD Başkanı Hakan Kofalı, KYOFF Başkanı Hakan Denizalp ve KKOK Başkanı Zeki Topcu’nun da söz aldığı toplantıda ortak amaç Yusuf Hüdan’ın adına yaraşır bir organizasyon yapmak olduğu noktasında duruldu. Ramadan Uzun ise yarışla ilgili bilgiler verdi.

YARIŞ, 11.00’DE BAŞLAYACAK

Saat 11.00’de Tatlısu Zambak’tan başlayacak olan yarışın ilk etabı 11.20’de, ikinci etabı 12.45’te ve son etabı 14.10’da geçilecek. Yarış, 8 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere üç kez geçilmesiyle gerçekleştirilecek. Etapların tamamlanmasının ardından ödül töreninin ise takribi 15.00’de yapılması planlanıyor.

20 EKİP YARIŞACAK

3 yarıştan oluşan şampiyonanın ikinci yarışı, iki offroad derneğinin şampiyonalarının tamamlanmasının ardından yapılıyor. 15 Aralık’ta final yarışı yapılacak Offroad Rally-Sprint yarışının ikinci ayağına 20 ekip kayıt yaptırdı. Otomobil, ATV ve UTV araçlarla mücadele edecek olan yarışmacılardan otomobil sınıfı, araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrıldılar. ATV kategorisinde Sona Singh yalnız mücadele edecek. UTV kategorisinde ise 2 ekip olacak. En yoğun katılım ise otomobil kategorisinde oldu ve 16 ekip listede yerini aldı.

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