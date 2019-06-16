 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
3 0
Beş köyü dolu vurdu
Beş köyü dolu vurdu
110 0
 
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
164 0
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
41 0
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
9 0
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
127 0
Şampiyon Hamitköy Masterleri
Şampiyon Hamitköy Masterleri
58 0
banner82

Yücebaş zafere sürdü

banner27

Usta drift pilotu İbrahim Yücebaş, İzmit'te, Körfez Pistinde düzenlenen Apex Masters Turkish Drift Şampiyonası ikinci yarışında birinci olurken, Ali Kaçakbaflı da 10. oldu

banner315
Yücebaş zafere sürdü
banner267

Soydan SAKALLI

Deneyimli drift pilotu İbrahim Yücebaş, İzmit'te, Körfez Pistinde düzenlenen Apex Masters Turkish Drift Şampiyonası yarışında birinci oldu.

Apex Masters Turkish Drift Şampiyonasının ikinci yarışı, üniversite sınavları nedeniyle, 17:30'da başladı. Çok iyi bir yarış çıkaran İbrahim Yücebaş, finale kalırken, finalde de rakibini geçip, yarışı kazandı.

Yarışa katılan 17 yaşındaki Ali Kaçakbaflı da oldukça iyi bir performans sergilerken, yaruışa katılan 28 pilot arasında 10. oldu. Ali Kaçakbaflı, sürüş tekniği ile geleceğin şampiyonu olacağının sinyallerini verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.