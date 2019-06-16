Yücebaş zafere sürdü

Usta drift pilotu İbrahim Yücebaş, İzmit'te, Körfez Pistinde düzenlenen Apex Masters Turkish Drift Şampiyonası ikinci yarışında birinci olurken, Ali Kaçakbaflı da 10. oldu

Soydan SAKALLI

Deneyimli drift pilotu İbrahim Yücebaş, İzmit'te, Körfez Pistinde düzenlenen Apex Masters Turkish Drift Şampiyonası yarışında birinci oldu.

Apex Masters Turkish Drift Şampiyonasının ikinci yarışı, üniversite sınavları nedeniyle, 17:30'da başladı. Çok iyi bir yarış çıkaran İbrahim Yücebaş, finale kalırken, finalde de rakibini geçip, yarışı kazandı.

Yarışa katılan 17 yaşındaki Ali Kaçakbaflı da oldukça iyi bir performans sergilerken, yaruışa katılan 28 pilot arasında 10. oldu. Ali Kaçakbaflı, sürüş tekniği ile geleceğin şampiyonu olacağının sinyallerini verdi.