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Yücebaş Türkiye Şampiyonu

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İzmir'de gerçekleştirilen"2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası"nın son ayak yarışının ardından İbrahim Yücebaş, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Aynı yarışta genç driftçimiz Ali Kaçakbaflı da başarılı bir yarış çıkardı

Yücebaş Türkiye Şampiyonu
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"2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası"nın 4. ve son ayak yarışının ardından İbrahim Yücebaş, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen 4. ayak mücadelesinde sıralama turlanın ardından ilk 3 sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti driftçisi İbrahim Yücebaş, Ege Bilaloğlu ve Ukrayna'dan konuk yarışmacı Alexandr Grinchuk'tan oluştu. 4. ayakta mücadelesinde birinciliği Grinchuk, ikinciliği Doğukan Manço ve üçüncülüğü de İbrahim Yücebaş elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte 2019 sürücüler klasmanında İbrahim Yücebaş şampiyonluğa ulaşırken, takımlarda ise birinci B Plan Racing oldu. Aynı yarışta genç driftçimiz Ali Kaçakbaflı da son 8’e kalarak başarılı bir yarış çıkardı. Her 2 driftçimiz de B Plan Racing takımı adına yarıştılar.

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