Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonasında sezonun üçüncü yarışı Kayseri'de düzenlenirken yarışı driftçimiz İbrahim Yücebaş kazandı. Diğer driftçimiz Ali Kaçakbaflı ise ilk 10'a girmeyi başardı

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonasında sezonun üçüncü yarışı Kayseri'de düzenlenirken yarışı driftçimiz İbrahim Yücebaş kazandı. Yarışta yarışan diğer driftçimiz, 17 yaşındaki Ali Kaçakbaflı ise ilk 10'a girmeyi başararak başarılı bir yarış çıkardı.

2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kayseri'de yapıldı. Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışlarda aralarında yabancıların da bulunduğu 27 sporcu yarıştı.

Sporcular 26 Ekim'de İzmir'de yapılacak son etap öncesi en yüksek puanları toplamak için piste çıktı. Toplam dört ayaktan oluşan yarışmalar sonucunda en fazla puanı elde eden sporcu TOSFED tarafından Türkiye Drift Şampiyonu ilan edilecek. İbrahim Yücebaş, son yarış öncesinde açık ara lider bulunuyor. Türkiye Drift Şampiyonası, 26 Ekim'de İzmir'de yapılacak etapla sona erecek.