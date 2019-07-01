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Yücebaş, İzmit'te kürsüde

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Yücebaş, İzmit'te kürsüde
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Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali Reza Fahim'in birinciliğiyle sonuçlanırken, Ali İnal ikinciliği ve driftçimiz İbrahim Yücebaş da üçüncülüğü elde ettiler.
Nefes nefese geçen büyük mücadeleler TOSFED İzmit Körfez Pisti'nde seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Bolca dumanlı ve kapı kapıya geçen mücadelelerde final etabının kazananı Reza Fahim oldu. Driftçimiz İbrahim Yücebaş başarılı performans sergilediği yarışı üçüncü tamamlayarak kürsüye çıkmayı başardı.

Genç driftçimiz Ali Kaçakbaflı da TOSFED İzmit Körfez Pisti'ndeki performansı ile takdir toplarken, beğeni kazanan driftçiler arasında yer aldı.

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