Yücebaş'ın rüya yolculuğu başladı

Dünyanın en iyi drift pilotunun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finalinde Kıbrıslı Türk pilot İbrahim Yücebaş de yer alacak. Kuveyt’te 1 Şubat’ta elemelerle başlayan Red Bull Car Park Drift 2019’un Dünya şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Ülke finalleri sonunda belirlenen 11 pilotun yanı sıra Wild Card’lar ile finale adını yazdıran 7 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

Yarışta, Türkiye’yi, temsil edecek driftçilerden biri ise Kıbrıslı Türk pilot İbrahim Yücebaş olacak. İbrahim Yücebaş, Dünya şampiyonu olma hedefiyle geçtiğimiz gün ekibi ile birlikte Girne'den yola çıktı.