Yücebaş: Daha iyi olacak

Red Bull Car Park Drift 2019 Dünya Finalinde 2. olan İbrahim Yücebaş, elde ettiği başarı sonrasında açıklamalarda bulunurken, "Önümüzdeki yıl daha iyi olacak." dedi

Red Bull Car Park Drift 2019 Dünya Finaline ev sahipliğini yapan İstanbul’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışan, az bir farkla dünya ikincisi olan driftçimiz İbrahim Yücebaş, elde ettiği başarı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İbrahim Yücebaş'ın açıklamaları şöyle:

"Red Bull Car Park Drift 2019 Dünya Finalinde 2. oldum. Yanımızda olan herkese tek tek teşekkür ederim.

Beni hiç yalnız bırakmayan arkadaşlarım, eşim, babam, Aziz Şahin sayenizde bu başarıyı aldık. Bir önemli olay da son tur 15.000 kişi beni heyecanla ayakta izleyip destekledi. Onlara da ve İstanbul'a, Türkiye ve vatanım Kuzey Kıbrıs'a da teşekkür ederim. Çok küçük bir farkla birinciliği kaçırdım. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi olacak ."