 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Süper Kupaya, Kartal pençesi
Süper Kupaya, Kartal pençesi
53 0
15 0
 
Yeni Juke daha dinamik
Yeni Juke daha dinamik
9 0
Luricinalı Anı Kupası, Düzkaya'nın
Luricinalı Anı Kupası, Düzkaya'nın
278 0
40 0
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
12 0
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
9 0
banner82

Yücebaş: Daha iyi olacak

banner27

Red Bull Car Park Drift 2019 Dünya Finalinde 2. olan İbrahim Yücebaş, elde ettiği başarı sonrasında açıklamalarda bulunurken, "Önümüzdeki yıl daha iyi olacak." dedi

Yücebaş: Daha iyi olacak
banner267

Red Bull Car Park Drift 2019 Dünya Finaline ev sahipliğini yapan İstanbul’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışan, az bir farkla dünya ikincisi olan driftçimiz İbrahim Yücebaş, elde ettiği başarı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İbrahim Yücebaş'ın açıklamaları şöyle:

"Red Bull Car Park Drift 2019 Dünya Finalinde 2. oldum. Yanımızda olan herkese tek tek teşekkür ederim.

Beni hiç yalnız bırakmayan arkadaşlarım, eşim, babam, Aziz Şahin sayenizde bu başarıyı aldık. Bir önemli olay da son tur 15.000 kişi beni heyecanla ayakta izleyip destekledi. Onlara da ve İstanbul'a, Türkiye ve vatanım Kuzey Kıbrıs'a da teşekkür ederim. Çok küçük bir farkla birinciliği kaçırdım. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi olacak ."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.