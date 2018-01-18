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Yirmi araba start alacak

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Hamitköy’de gerçekleştirilecek2017-18 ENL Global Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 2. yarışında, 21 araba start alacak

Yirmi araba start alacak
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2017-18 ENL Global Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 2. yarışı, 21 Ocak Pazar günü Lefkoşa'da Hamitköy’de gerçekleşiyor.  Kış Kupası adı altında sprint şampiyonasını düzenleyen Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, ralli pilotlarının tecrübelerini geliştirmek ve genç sürücüleri de motorsporlarına kazandırmayı hedefliyor.

İnönü de gerçekleşen 1. yarışın ardından 2. yarışa 21 rallici kayıt yaptırdı. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yarışı Hamitköy'de gerçekleştirilecek. Yarışa kayıt yaptıran şampiyona lideri Mustafa Bulutoğluları-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilinin yanı sıra birçok iddialı isim de yarışa kayıt yaptırmış bulunuyor. 21 Ocak Pazar günü saat 11.00'de başlayacak olan yarış, 3 etaptan oluşuyor.

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