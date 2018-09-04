Yılın ilk gece drag organizasyonu gerçekleştiriliyor

Yılın ilk gece drag organizasyonu Short Shift Drag 400 MidNight Racing’te pist rekorunu geçen sürücü 5,000 TL ile ödüllendirilecek

2018 yılının ilk gece drag organizasyonu Short Shift Drag 400 MidNight Racing, 7 - 8 Eylül Cuma ve Cumartesi günü yapılıyor.

Ödüllü olan yarışın kayıt ücreti, 250TL olarak belirlendi. Kategorilerinde birinci gelenlere 1,000TL para ödülünün verileceği yarışta, pist rekorunu geçen sürücü 5,000 TL ile ödüllendirilecek. Kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncü olanlar kupa ile de ödüllendirilecekler. Katılımcılara ise belge ve madalya verilecek.

Perşembe gününün son kayıt günü olarak açıklandığı Short Shift Drag 400 MidNight Racing yarışında Cuma günü antremanlar yapılacak ve katagoriler açıklanacak.