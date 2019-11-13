Yıldız Ovgoroz’da parlayacak

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 6. ve son yarışı olan Ovgoroz Rallisi’nde 2020 Ralli Şampiyonasına katılacak olan Ömer Yıldız’da start alacak

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) düzenlediği 2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 6. ve son yarışı Ergazi Bölgesinde gerçekleşecek.

16 Kasım Cumartesi günü sabah saat 09:00’da başlayıp, saat 16:00’ya kadar sürecek olan ralli, Ovgoroz Rallisi olarak isimlendirildi. Ovgoroz Rallisi, Kantara, Kilitkaya ve Ergazi’deki etaplarda gerçekleştirilecek.

Ralliye, ralli severlerin sürüş stilini çok beğendiği Ömer Yıldız da start alacak. 2020 Ralli Şampiyonasına katılacak olan Ömer Yıldız’ın, 2019 sezonun son yarışında yeni arabası Ford Fiesta 2000 ile start alacak olması ralli severleri heyecanlandırdı.

Bu arada Balıkesir Rallisinde attığı taklalar ile ralli severlerin hafızlarında yer alan Mehmet Yücel de rallide start alacak.