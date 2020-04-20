Yazda ralli zor

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) Yaz aylarında düzenlediği yarışlara belediyeler sponsor oluyordu. Belediyeler Birliği’nin genel kurul kararı ile sportif faaliyetlere katkıyı 2020 yılının sonuna kadar dondurma kararı KKTOK’un da işini zorlaştıracak

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği yönetim kurulu ve genel kurulu, Korona Virüs mücadelesi ile hükümetin açıklamış olduğu Ekonomik Tedbirler Paketi’ni değerlendirmişti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu ve Genel Kurulunun yapmış olduğu toplantıda, Corona virüs (COVİD 19) mücadelesi bağlamında belediyelerin sorunun ortadan kalkmasına kadar yapılacak mücadelelerde her şartta aktif bir şekilde sahada olunması kararlaştırılmıştı.

Belediyeler mücadele kararlarına rağmen, Ekonomik Tedbirler Paketinde öngörülen devlet paylarından %25 kesinti kararı sonrasında harcamalarında kısıtlamaya gitme kararı almışlardı.

Belediyeler, genel kurul kararı ile kendi bütçelerinden alacağı tedbirler kapsamında, sportif faaliyetlere ve spor kurum ve kulüplerine yardım kaleminin 2020 yılının sonunakadar dondurulmasını kararlaştırmışlardı.

Alınan bu kararlardan en çok etkilenecek kurumlardan biri de Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) olacak. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun Yaz aylarında düzenlediği yarışlara belediyeler sponsor oluyordu.

İskele Festivali kapsamında düzenlenen ve büyük ilginin olduğu İskele Rallisine,İskele Belediyesi, Lefke Festivali kapsamında düzenlenen Lefke Rallisine ise Lefke Belediyesi sponsor oluyordu.

Bu durumda Sağlık Kurulu hayatın normale dönmesi kararı alsa da Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun bu etkinlikleri gerçekleştirmesi oldukça zorlaşacak.