Yarışta ve erken tanıda zaman önemli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motor Sporları camiasında bir ilk olan ve 15 Ekim 2019’da kurulan KKTOK Kadınlar Kurulu ilk faaliyetini Ekim ayında, 3. Tırmanma Yarışı Ana Sponsoru olan Avenue Dereboyu önünde gerçekleştirmişti.

3. Tırmanma Yarışı ana sponsoru olan Avenue kapsamında KKTOK Kadınlar Kurulu,Meme Kanseri Farkındalık Ayına denk gelen etkinlikte, “Yarışta olduğu gibi, erken tanı için de zaman önemlidir.” sloganı ile bu zorlu mücadeleye destek verebilmek adına “ bir dilim bir farkındalık” adı altında kermes düzenlenmişti.

Yapılan satışlardan elde edilen tüm gelir Kanser Hastaları Yardım Derneğine bağışlandı. Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, KKTOK Kadınlar Kurulu'nu tebrik edip çalışmalarında başarılar dilerken, kurul üyesi Sevilay Biranlı'ya plaket takdim etti.