banner411
banner69
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
586 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
219 0
 
65 0
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
135 0
32 0
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
510 2
33 0
banner460

WRC, Kıbrıs’a geliyor

banner27

FIA, Dünya Ralli Şampiyonası(WRC) takviminde iptal edilen yarışların yerine yeni yarış yerleri arayışlarına da girerken, Kıbrıs’ı da gündemine aldı

WRC, Kıbrıs’a geliyor

Necati KÜLAHLILAR

FIA, korona virüs pandemisi nedeniyle Dünya Ralli Şampiyonasının (WRC) birçok etabını iptal ederek sezonu kısaltmıştı.

Türkiye’nin de aralarından bulunduğu 4 ülkede yarışları düzenleme düşüncesinde olan FIA, iptal edilen yarışların yerine yeni yarış yerleri arayışlarına da girerken, Kıbrıs’ı da gündemine aldı. ERC ve MERC kategorilerinde düzenlenen ve “Kıbrıs’ı birleştiren ralli” olarak tanımlanan 2 toplumlu olarak düzenlenen Kıbrıs Rallisini, WRC formatında düzenleme düşüncesinde olan FIA, kısa süre içerisinde bu konudaki kararı verecek.

Geçmiş yıllarda Dünya Rallisi etaplarından biri olan Kıbrıs Rallisi, kırıcı etaplarının çokluğundan dolayı takvimden çıkarılmıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.