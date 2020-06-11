WRC, Kıbrıs’a geliyor

FIA, Dünya Ralli Şampiyonası(WRC) takviminde iptal edilen yarışların yerine yeni yarış yerleri arayışlarına da girerken, Kıbrıs’ı da gündemine aldı

Necati KÜLAHLILAR

FIA, korona virüs pandemisi nedeniyle Dünya Ralli Şampiyonasının (WRC) birçok etabını iptal ederek sezonu kısaltmıştı.

Türkiye’nin de aralarından bulunduğu 4 ülkede yarışları düzenleme düşüncesinde olan FIA, iptal edilen yarışların yerine yeni yarış yerleri arayışlarına da girerken, Kıbrıs’ı da gündemine aldı. ERC ve MERC kategorilerinde düzenlenen ve “Kıbrıs’ı birleştiren ralli” olarak tanımlanan 2 toplumlu olarak düzenlenen Kıbrıs Rallisini, WRC formatında düzenleme düşüncesinde olan FIA, kısa süre içerisinde bu konudaki kararı verecek.

Geçmiş yıllarda Dünya Rallisi etaplarından biri olan Kıbrıs Rallisi, kırıcı etaplarının çokluğundan dolayı takvimden çıkarılmıştı.