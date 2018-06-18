Türkiyeli ralliciler, Güney'de başarılı

Kıbrıslı Türk rallicilerin mücadele edemediği Kıbrıs Rallisi'nde (Cyprus Rally) yarışan Türkiyeli ralliciler Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi, zorlu ralliyi genel klasmanda 5. sırada tamamladı

2018 sezonunda Avrupa Ralli Şampiyonası’nı takip eden Toksport WRT ekibi Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz 15-17 Haziran tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta düzenlenen şampiyonanın dördüncü yarışı Kıbrıs Rallisi'nden (Cyprus Rally) başarılı sonuçlarla döndü.

Kıbrıslı Türk rallicilerin mücadele edemediği rallide Skoda Fabia R5 ile mücadele eden Türkiyeli ralliciler, toplam uzunluğu 205 km. olan %72’si toprak, %28’i asfalt özel etaptan oluşan zorlu ralliyi genel klasmanda 5. sırada tamamlamayı başardı.

Avcıoğlu yarışın ardından “Kıbrıs Rallisi’ni genel klasmanda beşinci olarak tamamladık. İki gün 200 km. üzerinde etap ve otomobil içinde 60 dereceyi aşan sıcaklıkla sınıfımızda 15, toplam 62 otomobile karşı mücadele ettik. Birinci gün ve ikinci gün birbirinden çok farklı etaplar ve karakterler vardı. Hem hızlı gitmek, hem lastik patlamamak, hem de otomobili korumaya çalıştık. Bu yarışa gelirken hedefimiz ilk beşte bitirmekti. Bunu başardık. Co-pilotum Burçin Korkmaz ve Toksport WRT ekibine teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı.

JUUSO NORDGREN KAZA YAPTI

Kıbrıs Rallisi’nin Lefkara köyündeki son günkü özel etabında kaza meydana geldi. Alithia gazetesi, ilk günü lider tamamlayan Finlandiyalı sürücü Juuso Nordgren’in, sivil bir araca çarptığını ve özel etabın iptal edildiğini yazdı. Haberde, kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmediği kaydedildi.