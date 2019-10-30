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Türkiye şampiyonu, sponsor bulamaması halinde yarışmayacak

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2019 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonasının 4. ve son yarışında, antrenman dahi yapmadığı araba ile üçüncülük elde eden ve Türkiye şampiyonluğunu ilan eden İbrahim Yücebaş, sponsor bulamaması halinde yeni sezonda yarışmayacağını açıkladı

Türkiye şampiyonu, sponsor bulamaması halinde yarışmayacak
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İzmir’de Ülkü Park Yarış Pistinde düzenlenen 2019 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonasının 4. ve son yarışında, antrenman dahi yapmadığı araba ile üçüncülük elde eden ve 2019 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası şampiyonluğunu ilan eden İbrahim Yücebaş, sponsor bulamaması halinde yarışmayacağını açıkladı.

İbrahim Yücebaş'ın, 2019 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası şampiyonu olması ve geleceği ile ilgili açıklamaları şöyle:

"2019 yılını Türkiye Drift şampiyonu olarak tamamladım. Zor bir sezon oldu. Tatlısıyla, zorluklarıyla ve güzellikleriyle bir sezonu tamamlayarak 2019 sezonunu noktaladım.

Hem maddi hem de manevi olarak çok yorulduk.

Bu saatten sonra Monster Toyota mı kanatlandıracak bilemem. Bir sponsor bulursam 2020 sezonunda yarışmaya devam edeceğim. Sponsor bulamazsam yarışmayacağım.

Yanımda olan herkese, aileme, eşime arkadaşlarıma ve beni ne olursa olsun hiç bir yarış yalnız bırakmayan, hakkı ödenmeyecek Aziz Şahin'e, son yarışta bana arabasını veren Ali Alptekin abiye ve Bplan Racing Team'den Burak arkadaşıma çok teşekkür ederim.

Bu arada son yarışta antrenman bile yapamadığım, ilk kez kullandığım araçla 3.'lük almayı başardık. Biraz aksilikler oldu ama başardık. Tekrardan herkese çok teşekkür ederim"

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