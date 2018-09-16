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Türkiye Rallisi'nin kazananı Ott Tanak

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Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Estonyalı pilot Ott Tanak zirveye yerleşerek birinciliğini ilan etti

Türkiye Rallisi'nin kazananı Ott Tanak
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Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen Dünya Ralli Şampiyonası'nda 10. ayak yarışı, Marmaris Rallisi adıyla 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla'da yapıldı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayak yarışında 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu, finişi hızlı görebilmek için zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti.

Pilotlar, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçerek zirveye ulaşmak için çaba gösterdi.

4 gün süren yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Belçikalı Thierry Neuville ve Fransız Sebastien Ogier'i geride bırakan Estonyalı Ott Tanak 03.59.24.5 derecesiyle zirveye yerleşti. Estonyalı pilot sezonun 4. etap galibiyetini elde etti.

İkinciliği 03.59.46.8 derecesiyle Fin pilot Jari-Matti Latvala kazanırken, üçüncülüğü ise 04.01.10.8 dereceyle Yeni Zelandalı Hayden Paddon elde etti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Marmaris etabı sonrası pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde oluştu:

1. Ott Tanak: 03.59.24.5

2. Jari-Matti Latvala: 03.59.46.8

3. Hayden Paddon : 04.01.10.8

4. Teemu Suninen: 04.03.35.4

5. Andreas Mikkelsen: 04.06.36.2 

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