TOSFED gecesine, KKTOK damgası

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Kuzey Kıbrıs Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun yılın en iyi organizasyonu ödülünü aldı. Gecede Deniz Fahri de ödül aldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanı Serkan Yazıcı’nın ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen 2018 TOSFED Gala Gecesi, 22 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Gecede, ralli, trial, offroad, drift, pist, karting, rallikros, tırmanma ve klasik otomobil branşlarındaki ulusal şampiyonaların genel klasman ve kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi.

Gecede ayrıca branşlarında en yüksek gözlemci puanı alan organizasyonlara da plaketleri takdim edildi. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Rallisi ise yılın en iyi organizasyonu ödülünü aldı.

KKTOK başkanı Tigin Kişmir de geceye katılıp, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından verilen ödülü KKTOK adına alırken, şu açıklamayı yaptı:

“2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın En İyi Ralli Organizasyonu ödülüne KKTOK lâyık görüldüğü için şeref duyduk. Katkı koyan, yanımızda olan destekleyen herkese teşekkür ederiz. Bu başarı hepimizindir.”

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası genel klasman üçüncüsü olarak gecede ödül alan Deniz Fahri ise şu açıklamayı yaptı:

“2018 Türkiye Ralli Şampiyonası genel klasman üçüncülük ödülümüzü TOSFED başkanı Serkan Yazıcı abimin elinden aldım. Emeği geçen destekleyen herkese, başta sponsorumuz, Rocks Hotel'e, her an yanımda olan sevgili eşim İnci Kum'a ve bu sezon yan koltuğuma oturup bana canlarını emanet eden Barış Ersel ve Bahadır Gücenmez abilerime çok ama çok teşekkür ederim. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Rallisi ile yılın en iyi organizasyonu ödülünü alan KKTOK Official'ı tebrik eder, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gurur duydum.”