Tırmanmada en süratli etap geçilecek

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 3. Yarışı, şampiyonanın en süratli etabı olacak olan Mersinlik Etabında gerçekleşecek.Tırmanma Şampiyonasına ise ilk kez bir kadın pilot katılacak

2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 3. yarışı AvenueDereboyu Sponsorluğunda 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

19 Ekim Cumartesi günü AvenueDereboyu önünden start alacak olan yarış, 20 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Mersinlik’te bulunan 3.3 kilometrelik özel etabın 3 kez geçilmesiyle Mersinlik - Ardahan Kavşağına kurulacak servis alanında son bulacak. Şampiyonanın en süratli etabı olacak olan Mersinlik Etabında çekişme yaşanması bekleniyor.

Doğa Koyuncu ve Deniz Denner 'in 1’er kez birincilikleri bulunan 2019 Şampiyonasında, onları Kemal Topçuoğlu izliyor. E4 kategorisinde çekişmeye sahne olan şampiyona Eray Özvurulmuş, Ahmet Debreli, Kürşat Güdül, Önem Biçentürk, Ömer Sayar, Aziz Ataoğlu ve Doğa Koyuncu ile en kalabalık kategori olacak. Tırmanma Şampiyonasına ise ilk kez bir kadın pilot olarak katılacak olan Gölgem Paşa E2 Kategorisinde Deniz Denner ve MethoidisArygory ile mücadele edecek.S1 kategorisinde ise Ayer Argün şampiyonluk için sürecek. E3 kategorisinde Kemal Topçuoğlu ve Hasan Karlıtaş yarışacak. Zorlu S2 kategorisinde ise Cenk Toksoy ve Hüseyin Aksoy yarışacak.

Kadınlar Kurulu kuruldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu bünyesinde ilk kez oluşturulan KKTOK Kadınlar Kurulu ilk projesini AvenueDereboyu yarışında gerçekleştirecek.

KKTOK Kadınlar Kurulu, Meme Kanseri Farkındalık Ayına denk gelen etkinliğinde, “Yarışta Olduğu Gibi Erken Tanı İçin De Zaman Önemlidir” sloganı ile bu zorlu mücadeleye destek verebilmek adına bir dilim bir farkındalık etkinliği yapacak.

AvenueDereboyu önünde gerçekleştirilecek seromonik startta kurulacak stantta yapılacak satışlardan elde edilen tüm gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneğine bağışlanacak.