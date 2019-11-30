Tırmanma günü

2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası final yarışında, şampiyonanın en uzun etabı olacak olan Kantara Uzun Etabı şampiyonu belirleyecek

2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 4. yarışı Avenue Dereboyu sponsorluğunda bugün Kantara’da gerçekleştirilecek .

Saat 10:30’da Kaplıca-Kantara arasında bulunan 3.8 kmlik özel etabın 3 kez geçilmesiyle tamamlanacak olan yarış sonunda Kaplıca Restaurantta ödül töreni gerçekleştilecek. Şampiyonanın en uzun etabı olacak olan Kantara Uzun Etabı ise şampiyonu belirleyecek.Doğa Koyuncu'nun 1, Deniz Denner',in ise 2 kez birincilikleri bulunan 2019 Tırmanma Şampiyonasında sona gelindi.

KKTOK Tarafından yapılan duyuruda eğer yarış sonunda puan eşitliği durumu söz konusu olur ise ve kurallar da belirtildiği eşitlik durumunu karşılamıyor ise Doğa Koyuncu ve Deniz Denner şampiyonluk için parkura 2 kez daha çıkacaklar. Yarışta 14 ekip start alacak.