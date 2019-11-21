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Tatar, şampiyonlarla görüştü

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Başbakan Ersin Tatar, Uluslararası KKTC Drift Şampiyonası 2019’a katılacak olan Avrupa şampiyonu 5 yabancı pilotla görüştü

Tatar, şampiyonlarla görüştü

Başbakan Ersin Tatar Uluslararası KKTC Drift Şampiyonası 2019’a katılacak olan 5 yabancı pilotu kabul etti.

Başbakanlık’taki kabulde, NEU Drift Team pilotu ve KKTC eski Drift şampiyonu Enver Haskasap ile Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da yer aldılar.

Başbakan Ersin Tatar  bu tür organizasyonları KKTC’nin tanıtımı adına önemsediklerini söyleyerek, sporcuların KKTC’de bulundukları sürece iyi vakit geçirmeleri, keyifli anlar yaşamaları ve başarılı olmaları dileğinde bulundu.

Tatar, gençleri uyuşturucu ve diğer bağımlılıklardan koruma adına yaptığı çalışmalar ve katkılardan dolayı UMK’ya da teşekkür etti.

Hasan Karaokçu yaptığı açıklamada önleme ve eğitim çalışmaları yanında bu tip sportif organizasyonlara da destek verdiklerini ifade ederek, iki gün sürecek yarışlar için Avrupa ve dünyanın en iyi pilotlarını Adaya getirdiklerini, Pazar günü Başbakan Tatar’ı da yarışlarda izleyici olarak görmek istediklerini kaydetti.

Enver Haskasap da 2013’ten bu yana KKTC’de yapılan drift sporunun bugün 45-50 civarında sporcu sayısına, takımlara ulaşarak sponsorların da ilgisini çektiğini ve KKTCsporcularının ülke dışındaki organizasyonlara KKTC bayrağıyla katılma şansı yakaladığını ifade etti.

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