Tatar'dan pist müjdesi

KTKOD başkanı Burçin Aliusta, Short Shift Drag 400 yarışının startını veren başbakan Ersin Tatar'ın, seyircilere hitaben konuşmasında yeni bir pistin müjdesini verdiğini açıkladı

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Short Shift Drag 400 yarışının startını veren başbakan Ersin Tatar, yarış severlere pist müjdesi de verdi.

Konu ile ilgili olarak yarış organizatörlerinden, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) başkanı Burçin Aliusta şu açıklamaları yaptı:

"Değirmenlik belediye başkanı Ali Karavezirler ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon başkanı Hasan Karaokçu'nun da hazır bulunduğu ortamda, Başbakan Ersin Tatar’a ayaküstü yarışımızın tanıtımını yaptıktan sonra sıkıntılarımızı ve taleplerimizi de yeniledik. Ülkemiz için tam donanımlı bir yarış pistinin kaçınılmaz olduğunun vurgusunu bir kez daha yaptık. Bundan sonraki aşamada ise daha resmi yollarla planlarımızı ve projelerimizi sunmak için tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilecektir.

Başbakan ise Ersin Tatar, yarışı izlemeye gelen seyircilere hitaben konuşmasında yeni bir pistin müjdesini verdi."