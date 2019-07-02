Surlariçi’nden, doğaya çıktılar

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun ortak organizasyonu ile Doğayı Hisset Offroad Gezisi yapılırken, katılımcılar Surlariçi’nde toplanıp, Taşkent’e gittiler

Bu yolun çıkışı var sloganıyla uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ile ortak organizasyonlar ve yarışlarına destek veren Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, çocuklara ve gençlere yönelik Doğayı Hisset Offroad Gezisi’ni geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirdi. Arazi araçlarıyla Lefkoşa Surlariçi’nde toplanan offroad severler, kısa bir toprak gezi parkuru geçtikten sonra Taşkent Piknik Alanı’nda yemek yediler. Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı etkinlikte 20 gence katılım sertifikası verildi. Etkinliğin ardından açıklama yapan KKORD Başkanı Coşkun Bundak, “KKORD olarak çok güzel bir organizasyona daha imza attık. Çocuklarımızla offroad gezimiz çok güzel geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başbakanımız Sn. Ersin Tatar'ın da katılımları bizi onurlandırmıştır. Kendisine çok teşekkür ederim.” dedi.